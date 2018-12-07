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لائحة "الوحدة النقابيّة" تفوز بنقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة

7
DECEMBER
2018
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فازت لائحة "الوحدة النقابيّة"، برئاسة الأستاذ جوزف القصيفي ب 9 مقاعد ولائحة "القرار الحرّ" برئاسة النقيب الياس عون ب 3 مقاعد في المجلس الجديد لنقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة، في الإنتخابات التي جرت أمس في ال" فوروم دو بيروت". وجاءت النتائج على الشكل التالي:
 
جوزف القصيفي 367 صوتًا
 
نافذ قوّاص 336
 
واصف عواضة 305
 
جورج شاهين 295
 
خليل فليحان 293
 
الياس عون 290
 
يمنى شكر غريّب 277
 
أندريه قصّاص 270
 
حبيب شلوق 270
 
سكارليت حدّاد 264
 
جورج بكاسيني 252
 
علي يوسف 231
 
 
وبعدما أذاع النقيب المنتهية ولايته الأستاذ الياس عون أسماء الفائزين ال12 ، ألقى أمين سر النقابة المنتهيّة ولايته وأول الفائزين والمرشح لمركز نقيب  الأستاذ جوزف القصيفي، كلمة هنأ فيها الصحافة اللبنانيّة بهذا العرس الديمقراطي الأول في تاريخ النقابة، وقال: أشكر من ساهم في انجاح هذه الإنتخابات وأخص بالشكر الطاقم الإداري وكل من تعب معنا في هذا اليوم الإنتخابي الطويل. ولا بدّ لي من التنويه أن هذه الإنتخابات شهدت منافسة ديمقراطيّة حقيقية لم تشهدها النقابة، منذ انتخابات 1968. وهذا ما كان ليكون لولا التنافس الشريف، الذي قام بين لائحة "الوحدة النقابيّة" وبين "لائحة القرار الحرّ". وإنني في هذه المناسبة، أشكر الزملاء الذين حالفهم  الفوز والذين لم يحالفهم الفوز. فنحن جميعًا يدٌ واحدة من أجل نصرة النقابة ومن أجل إحقاق الحق ومن أجل رفعة شأن هذه المهنة الشريفة، التي تتعرّض لأشد الأخطار. كذلك أنوّه بالمرشحين المنفردَين الزميلين أنطوان شدياق ومي أبي عقل التي أثبتت بالجهد الذي قامت به، أنها نقابيّة محترفة نعتزّ بها ونريدها أن تكون دائمًا إلى جانب النقابة.
 
وقال الأستاذ القصيفي: الأهم في هذه الإنتخابات، أنها استقطبت الرأي العام اللبناني كلّه وإن الإقبال الكبير على الإقتراع عكس قلق الصحافيين على مستقبلهم وتوقهم إلى نقابة تستطيع أن تحمل همومهم وتحمل راية الدفاع عنهم وعن حقوقهم. ونحن سنكون جاهزين لهذا التحدّي، بتعاون كل الأسرة الصحافيّة، لأننا اليوم كلّنا في قارب واحد وفي محنة واحدة، يتعيّن علينا شبك الآيادي لنتمكن من مواجهة المصاعب وتحقيق ما يطمح إليه كل الزملاء الصحافيين.
 
مرّة جديدة شكرٌ كبير لكم وأتمنى للجميع أعيادًا سعيدة لنبدأ معًا ورشة العمل التي نتطلع إليها من أجل خير الصحافيين والصحافة.
 
الجمعيّة العموميّة
 
وكان 578 صحافيًا من أصل 727 صحافيًا سدّدوا إشتراكهم ( الجدول النقابي يضمّ 1350 منتسبًا)، شاركوا في الجمعيّة العموميّة التي إلتأمت في ال" فوروم دو بيروت" أمس، لإنتخاب مجلس نقابة جديد، ل3 سنوات، جرى التنافس فيها بين لائحتي " الوحدة النقابيّة" و" القرار الحرّ" ومرشحَين منفردين.
 
 
 
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