مخزومي استقبل سفير باكستان: لتعزيز العلاقات بين البلدين خصوصاً على المستوى التجاري والتعاون التكنولوجي والتقني

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت السفير الباكستاني نجيب دوراني يرافقه رئيس شركة تاكسيلا للصناعات الثقيلة عبد الله دوغار.



إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خصوصاً على المستوى التجاري والتعاون التكنولوجي والتقني، منوّهاً بالتقدم الباكستاني في هذه المجالات.



وجدد الدعوة إلى تحديث القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة وذلك لتشجيع رجال الأعمال والصناعيين على الاستثمار في لبنان، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القطاع الصناعي ودعمه، داعياً إلى التحول من الاقتصاد الخدماتي الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.