رئيس الجمهورية: الدستور اعطى النواب حق تسمية الرئيس المكلف واذا ما تعثر تشكيل الحكومة من الطبيعي وضع الامر في عهدة مجلس النواب

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الرئيس عون التقى الوزير رياشي والنائبين الجميل ومخزومي

مكتب الاعلام في الرئاسة: ما نسب الى الرئيس لم يكن دقيقاً واتى خارج السياق

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة فمن الطبيعي ان يضع رئيس الجمهورية هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه".

موقف الرئيس عون جاء خلال بيان صدر قبل ظهر اليوم عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وهنا نصه:

" تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كلاما منسوبا الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الحكومي.

ان مكتب الاعلام يؤكد ان ما نسب الى فخامة الرئيس لم يكن دقيقا وبعض ما جاء فيه اتى خارج السياق واعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف فخامته المعلنة في اكثر من مناسبة، لاسيما في ما خص العودة الى مجلس النواب لمقاربة الازمة الحكومية. والصحيح ان فخامة الرئيس يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة ( المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي، فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التمني على وسائل الاعلام مراجعته في كل ما يتعلق بما ينسب الى فخامة رئيس الجمهورية من مواقف توخيا للدقة وحفاظاً على صدقية وسائل الاعلام".

الوزير ملحم رياشي

وكانت الاوضاع الراهنة في البلاد والتطورات السياسية الحالية موضع بحث خلال استقبال الرئيس عون لوزير الاعلام ملحم رياشي الذي اوضح ان البحث تناول مواضيع عامة والوضع الحكومي والتطورات الاخيرة في الجنوب.

النائب سامي الجميل

والتقى الرئيس عون رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ومستشاره العام الدكتور فؤاد ابو ناضر، واجرى معهما جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والاوضاع الاقتصادية. وفيما لم يدلِ النائب الجميل باي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا، غرّد على حسابه الخاص في " تويتر" بالاتي: " التقينا اليوم الرئيس عون واجرينا معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة".

النائب فؤاد مخزومي

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون رئيس " حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الذي اوضح ان اللقاء مع الرئيس عون "هو لتهنئته على افتتاح المكتبة الوطنية بحلتها الجديدة، آملا ان تكون مساحة لالتفاف اللبنانيين حول العلم والثقافة". وأضاف : " اتفق مع فخامته على ان الخطاب الراقي والكلمة المسؤولة يجب ان يكونا بوصلة القوى السياسية، للحفاظ على امن لبنان وسلامته ووحدة مواطنيه".

وشدد النائب مخزومي على ان التهديدات والتعديات الاسرائيلية " هما سببان اضافيان ليتكاتف اللبنانيون مجددا لدعوة الحكومة الى حشد المجتمع الدولي لدعم لبنان، علما ان قوات " اليونيفيل" شاهدة على التزام بلدنا بالقرار الدولي 1701". وقال ان الاوضاع الامنية "تحتم المسارعة الى تشكيل الحكومة العتيدة التي تريح الاوضاع الداخلية وتطمئن المواطن وتتصدى للحالة الاقتصادية والاجتماعية، واجواء الرئيس عون حول التشكيل جيدة، وفخامته يريد ان تكون رئاسة الجمهورية ورئاستا المجلس والحكومة في عهده قوية بقوة الدستور، وبالتعاون لخدمة لبنان وانقاذ الاقتصاد".

ووضع مخزومي الرئيس عون في اجواء الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة مجرور الرملة البيضاء والهبة التي تقدم بها الى بلدية بيروت لحل موقت للمشكلة مع تمسكه بحل دائم مع تشغيل محطات التكرير، ومحاسبة المسؤولين عن طوفان الرملة البيضاء.

القاضي فوزي خميس وعائلته

وفي قصر بعبدا مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس والعميد جورج خميس وافراد العائلة الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساتهم بوفاة والدتهم رينيه مرشد الحاج شاهين.