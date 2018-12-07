ارسلان بعد لقائه باسيل: متمسك بكلّ حرف من الاتفاق مع الرئيس في الموضوع الحكومي ( بعدسة الزميل جورج فغالي )

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اعتبر النائب طلال ارسلان ان "الهجوم على بلدة الجاهلية ليس تبليغا والدخول الى مناطق الجبل بهذه الطريقة امر غير مقبول على الاطلاق ولا أحد عصي على القضاء ولكن الكيد السياسي والتطويع السياسي ليس مقبولا".



وقال ارسلان بعد لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: "اتحفظ على الكلام السياسي الذي قيل ولكن الامر لا يعالج باستخدام الامن".



وفي موضوع الحكومة، اكد ارسلان انه "متمسك بكلّ حرف في الاتفاق بيني وبين رئيس الجمهورية في الموضوع الحكومي وعلى الرئيس المكلف تحمل مسؤولية الاسراع في التشكيل ضمن اطار المعيار الواحد".



واضاف: "حكومة الوحدة الوطنية لها معيار وان لم يكن المطلوب حكومة وحدة فليقولوا ذلك".



وتابع: "من غير المقبول بعد 7 اشهر عدم تشكيل حكومة بسبب التعطيل المستمر الناتج عن عدم اعتماد معايير موحدة".