مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في هذين اليومين

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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، اليوم الجمعة، مذكّرة إدارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يومَيْ الثلاثاء الواقع فيهما 25/12/2018 و1/1/2019.



وفي ما يلي نصّ المذكرة:

استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الأعياد والمناسبات الرسمية.

تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الثلاثاء الواقع فيهما 25/12/2018 و1/1/2019 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.