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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نسب الى رئيس الجمهورية غير دقيق ولا ينطبق مع مواقف فخامته من تشكيل الحكومة

7
DECEMBER
2018
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مكتب الاعلام: الدستور اعطى النواب حق تسمية الرئيس المكلف واذا ما استمر التعثر من الطبيعي وضع هذا الامر في عهدة مجلس النواب 
 
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كلاما منسوبا الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الوضع الحكومي.
ان مكتب الاعلام يؤكد ان ما نسب الى فخامة الرئيس لم يكن دقيقا وبعض ما جاء فيه اتى خارج السياق واعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف فخامته المعلنة في اكثر من مناسبة، لاسيما في ما خص العودة الى مجلس النواب لمقاربة الازمة الحكومية. والصحيح ان فخامة الرئيس يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة ( المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.
ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التمني على وسائل الاعلام مراجعته في كل ما يتعلق بما ينسب الى فخامة رئيس الجمهورية من مواقف توخيا للدقة وحفاظاً على صدقية وسائل الاعلام.
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