الثلوج غطت معظم الجبال اللبنانية.. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الأمطار تشتد في معظم المناطق اللبنانية الساحلية والجبلية وفي قسم كبير من البقاع اليوم الجمعة يتخلل الوضع بعض الانفراجات وتتراجع يوم السبت لتصبح متفرقة ومحلية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700/1800 متر وتبدأ التراكمات الثلجية اعتباراً من 1900 متر وما فوق.

هذا وقد غطت الثلوج معظم الجبال اللبنانية التي تعلو 1800 متر ووصلت في بعض الأماكن الى 15 سنتمترا (2900 متر) وقد حلّ اخيراً هذا “المنتظر” ضيفاً في لبنان.

كما وانّ ما يحصل حاليا في شمال أوروبا يبشّر بالخير نحو الشرق الأوسط بحيث انهارت قيم ضغط المنخفض الإيسلاندي الى 978hpa الأمر الذي سيحوّل القارة وبخاصة المناطق الشرقية منها وشمال مصر والشرق الأوسط، الى مناطق ذات قيم ضغط منخفضة تصبّ فيها المنخفضات الأطلسية بشكل مستمر يدعمها التيار النفاث او Jet Stream حامل الرطوبة في طبقات الجو 300hpa اي ما فوق 11,000، الأمر الذي يبشّر بخيرات كانونية على المنطقة ولن يكون هناك مسافات زمنية، طويلة، بين المنخفض والآخر كما يبدو حتى الساعة.

يستمر تأثير المنخفض “الدوّار” لليوم الرابع على التوالي فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط ولم يشهد تقدماً نحو سوريا والعراق بسبب الرياح الشرقية من شمال سوريا والجنوبية من فلسطين، ما ساهم بتغذية السواحل السورية واللبنانية والجبال الغربية بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات بسبب تراجع درجات الحرارة وقد بدأت تؤثر على البقاع منذ مساء الأربعاء، وستستمر حتى صباح الأحد، بانتظار وصول منخفض جوي اخر مطلع الأسبوع المقبل، يحمل الخيرات من امطار وثلوج على الجبال المرتفعة.

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 18/13

على الجبال 1200 متر: 8/5

البقاع: 9/5

صور: 17/14

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 25 الى 40 كلم في الساعة.

الرطوبة: 87%

الضغط الجوّي: 1016hpa

يستمر الطقس ممطرا يوم السبت بشكل محلي ومتفرق وتكون الأمطار غزيرة احيانا مع بعض الانفراجات.