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مالياً، وبعد إعلان الاتفاق على تمويل الدولة الذي تمّ بين وزارة المال ومصرف لبنان الثلثاء الماضي، زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قصر بعبدا أمس، وأطلع رئيس الجمهورية على الوضع المالي وتفاصيل الاتفاق.

وكشف سلامة من بعبدا أنّ الاتفاق الذي تمّ مع وزارة المال، يؤمّن تمويل الدولة واحتياجاتها لسنة 2019. ويشكل هذا الاعلان رسالة إيجابية من شأنها خفض منسوب القلق الذي ساد في الفترة الأخيرة بسبب طرح احتمال عدم قدرة الدولة على الاقتراض لتأمين التمويل. وأكد سلامة، في المناسبة، استمرار الاستقرار المالي السائد في البلاد.