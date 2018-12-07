الحريري لن يقبل بتوزير "النواب السنّة"

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رأت اوساط سياسية لـ«الجمهورية»: «انّ الحلول المطروحة، كتوسيع الحكومة لتصبح من 32 وزيراً أو من 36، ليست بحل، بل هي «حلٌ أقبح من أزمة».

وأضافت هذه الاوساط «انّ الرئيس المكلف ليس ضد عدد الوزراء، إذا كانت الحكومة من وزيرين او من 100، فهو لن يقبل بتوزير النواب السنّة لأنه يعتبر ان في توزيرهم خرقاً من «حزب الله» وايران للبيئة السنّية ونقطة على السطر».

واعتبرت أنه «مع إصرار «حزب الله» على توزيرهم ورفض الحريري لهذا التوزير، يتأكّد انّ القصة هي أبعد من كتلة نيابية أو وزارية، بل هي قصة صراع شيعي ـ سني في البلد». واستبعدت «ان يقدّم أي طرف أيّ تنازل في الفترة الراهنة».