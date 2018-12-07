نتنياهو يحذر من قلب "حزب الله" موازين القوة بشكل هائل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حزب الله اللبناني يسعى للحصول على صواريخ دقيقة، معتبرا أن هذا الأمر إن حصل سيغير موازين القوة بشكل هائل.



وقال نتنياهو مساء امس الخميس، خلال تكريم عناصر الموساد المتفوقين، أقيم في مقر الرئاسة في القدس: "حزب الله يمتلك أداتين، إحداهما هي الأنفاق ونحن نقوم بهدمها، الأداة الأخرى هي الصواريخ غير الدقيقة ولكنهم يريدون الحصول على صواريخ دقيقة، هذا سيغير موازين القوة بشكل هائل".

وأضاف نتنياهو أن حزب الله كان يخطط لامتلاك آلاف الصواريخ الدقيقة، ولكنه يمتلك حاليا العشرات منها فقط. عازيا سبب فشله في تحقيق هدفه إلى عناصر جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأشاد نتنياهو بالمنظومة الأمنية في إسرائيل قائلا: "هذا هو الدمج بين قوة الموساد وجيش الدفاع وجميع مقومات منظومتنا الأمنية"، مضيفا: "نحن نجرد منهم هذا السلاح أيضا، ليس بشكل كامل ولكن إلى حد كبير للغاية".

على صعيد آخر توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتم اليوم تبني قرار في الأمم المتحدة ضد حماس، معربا عن أمله بأن يحظى بأغلبية في التصويت.

وقال في هذا الصدد: "نتوقع ليس إدانة حماس فحسب بل أيضا استعادة أسرانا ومفقودينا. إنهم دائما على بالنا، مثلهم مثل أي رجل وامرأة يخرج إلى تنفيذ مهمة باسم الدولة. إنهم أعزاء علينا ونحن ملتزمون باستعادتهم إلى وطننا".