أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 كانون الأول 2018

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المستقبل: يقال

إن التحضيرات اللوجستية للقمّة العربية الاقتصادية بدأت وسيتم اتخاذ مكان لانعقادها في "البيال".

البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر تركية إنّ عودة السفير السعودي خالد بن سلمان إلى مركز عمله في واشنطن يعني أنّ التفاهم بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي عبر قنوات الاتصال التي يمثلها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي على عدم تنحّي ولي العهد وتسمية شقيقه بدلاً منه، وهو ما كان وراء سفر خالد بن سلمان من واشنطن، إلا أنه قد يعني تحميل السفير مسؤولية إصدار الأمر بقتل الخاشقجي كونه من نصحه بالذهاب إلى القنصلية في إسطنبول وربما يكون هذا هو المخرج المتفق عليه.

اللواء: أسرار

لغز

لا يقللّ معنيون من المخاوف التي تقف وراء المزاعم المعادية في الجنوب، على خلفية تطورات الوضع الميداني في سوريا..



غمز

يلمس نواب في كتلة وسطية، فرقاً بين أداء رئيسين لها، إذ أن الثاني لا يقبل إلا بدراسة متأنية للمشاريع والإقتراحات المتداولة..



همس

بطريقة حذقة ومؤنسة، إنسلّ مرجع من سؤال، ذي صلة بحادث ترك ذيولاً سلبية وإحراجية على الوضع العام..



النهار: أسرار الآلهة

الى مكان مجاور...

تم بيع عقار ليسيه عبد القادر في حي البطريركية قبل أيام وتقرر نقل المدرسة الى مكان مجاور في زقاق البلاط بعد الاتفاق على استئجار مدرسة رسمية كبيرة غير مستعملة كانت شيدت بهبة كويتية....



تمنٍ وتحرك

البيان التوضيحي للنائب السابق مصطفى علوش صدر بناء لتمنٍ من الرئيس الحريري سبقه موقف للوزير سليم جريصاتي....



لم يقدم التعازي



لوحظ أن الرئيس نبيه بري لم يوفد ممثلاً لتقديم التعازي للوزير السابق وئام وهاب في الجاهلية...

الجمهورية: أسرار



مخالفة

يقول أحد الحقوقيين إنّ تحويل وزارة الإتصالات مبلغ 120 مليون دولار الى الخزينة العامة يشكّل مخالفة قانونية كون السلفات التي تصرفها السلطات الرسمية غير مجاز لها قانوناً.

توترات

وجّه قيادي بارز في أحد أحزاب فريق 8 آذار كلاماً قاسياً في حق حزب حليف على خلفية تعاطيه مع مسألة حساسة كادت توقع البلد في توترات مخيفة.

تعطيل

نُقل عن سفير دولة كبرى قوله لأحد المراجع اللبنانية: اللبنانيون يتهمون الخارج بالتدخّل لتعطيل تشكيل الحكومة فيما الحقيقة هي أن اللبنانيين يقاتلون أنفسهم من أجل الخارج وليس من أجل لبنان.



