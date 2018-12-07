اتصالات إسرائيلية تلقاها عدد من أبناء بلدة كفركلا

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برزت بالأمس سلسلة خروقات تقنية تجسدت باتصالات إسرائيلية تلقاها عدد من أبناء بلدة كفركلا الحدودية تحذرهم باللغة العربية من أنّ حياتهم معرّضة للخطر بسبب وجود أنفاق تابعة لـ«حزب الله» قرب منازلهم نظراً لكون هذه الأنفاق ستتعرض للانفجار. وعلى الأثر، أعطى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي لتقديم شكوى ضد إسرائيل «في ظل ما تقوم به من حملة ديبلوماسية وسياسية ضد لبنان، تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ناهيك عن تعديها على شبكة الاتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية وإرسال رسائل مُسجلة الى أهالي كفركلا».