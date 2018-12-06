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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



على رغم الأجواء الإيجابية التي نشرها بعض وسائل الإعلام في الساعات الأربع والعشرين الماضية حول تقدم على مسار تشكيل الحكومة، لم يسجل نهارا أي تطور يصب في هذا الاتجاه، علما أن حركة المشاورات مستمرة على أكثر من مستوى، ومن ضمنها ما سجل مساء من لقاء جمع في بيت الوسط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وسط تأكيد المعنيين المعلومات التي أوردتها الأوتيفي أمس عن ثبات الاتفاق الذي تم برعاية رئيس الجمهورية لحل العقدة الدرزية، بغض النظر عما أثير من طروحات في هذا السياق.

وفي انتظار بزوغ الفجر الحكومي، ووسط تمنيات بإنجاز الولادة قبل الأعياد، دليل جديد قدمته اليوم وزارة الاقتصاد إلى مدى جدية الدولة اللبنانية، بدءا برأس الهرم، في متابعة قضية تركيب عدادات المولدات، في جميع المناطق اللبنانية، حيث تمت مصادرة مولد مخالف في الشياح، اذ لن تستثنى أي منطقة من المتابعة، وفق ما أكد الوزير رائد خوري للأو تي في.

وبعيدا من الشأن الداخلي، ظلت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة محور رصد وطني، ولاسيما بعد سلوكها اليوم منحى جديدا تمثل برسائل صوتية وصلت إلى بعض المواطنين، على وقع جولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع عدد من الديبلوماسيين في الجهة الحدودية المقابلة، تضمنت وعيدا لن يلقى بالطبع أي صدى لدى شعب لن ينسى الفرح على رغم الظروف الصعبة، كما أكد رئيس الجمهورية اليوم.

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مقدمة نشرةاخبار تلفزيون "لبنان"

متابعات على خطوط عدة:في الجنوب حدودا حيث الجيش واليونيفيل يتقصيان الرواية الاسرائيلية عن أنفاق حزب الله. وفي الجاهلية حيث يمسك الجيش اللبناني بمفاصل ما حصل قبل أسبوع فيما كتلة الوفاء للمقاومة ترى أنه يسجل لحزب الله مناقبيته الوطنية وتعاليه عن الصغائر ودفعه في ذاك الأمر الى معالجته قبل أن يمتد لهيب الفتنة.



وفي بيت الوسط على خط جهود تأليف الحكومة إلتقى الرئيس المكلف سعد الحريري منذ بعض الوقت الوزير جبران باسيل.



والخط الأوسع برز صباحا "في القصر الجمهوري حيث لاحق الرئيس عون الاوضاع المالية مع حاكم المصرف المركزي.والى رياض سلامة في القصر الجمهوري كان وفد من اللقاء الديمقراطي في بعبدا قبل الظهر يستعجل ولادة الحكومة على غرار موقف لكتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية عصرا". وفيما أكد سلامة استقرار الوضع المالي نقل حمادة عن رئيس الجمهورية حرصه على سيادة القانون والشرعية في كل لبنان وليس فقط في الجبل.

خارجيا في السويد وقع فريقا الازمة اليمنية اتفاق تبادل الأسرى.



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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل"

مساعي تأليف الحكومة دارت دورانها الكامل، دون ان تستقر على صيغة مقبولة تخرق جدار العراقيل المستجدة.

فالصيغ المطروحة للحل، لم تتقدم بأي جديد، وبقيت في نطاق البحث عن مخارج لا وظيفة لها سوى النيل من صلاحيات رئيس الحكومة، وتقليص تمثيله السياسي في الحكومة العتيدة.

واكدت مصادر عليمة ومتابعة لتلفزيون المستقبل انه اذا كان بين اصحاب المساعي الحميدة من يعمل على تدوير الزوايا وتهيئة الظروف لانتاج الحلول، فان هناك بينهم في المقابل، من يراهن على استحضار أفكار طوتها النقاشات والمفاوضات منذ أشهر طويلة.

فاذا كانت البلاد تبحث عن حكومة توفر موجبات التصدي للتحديات الاقتصادية والانمائية، فضلا عن التحديات الناجمة عن التهديدات الاسرائيلية، اضافت المصادر العليمة، فإن هناك من يبحث عن حكومة فضفاضة، وظيفتها تأمين الحقائب لصفوف المستوزرين من المذاهب وأشلاء الكتل البرلمانية.

وعليه فان الامور تراوح مكانها، على وقع مخاطر اقليمية لا تخفى على احد، وعلى وقع مخاوف اقتصادية باتت اخبارها في متناول جميع اللبنانيين.

في هذه الاثناء تهديدات لنتنياهو وتغريدات لادرعي ورسائل صوتية اسرائيلية لاهالي كفركلا ثلاثة محاور توزع عليها مشهد الحرب النفسية التي تشنها اسرائيل على اللبنانيين في اليوم الثالث من حملتها على الانفاق المزعومة تحت عنوان "درع الشمال" .

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"

الملف الامني الذي اطل من بوابة الجنوب يظل في واجهة الاهتمام اللبناني لمواجهة التهديدات والمزاعم الاسرائيلية المتعلقة بالانفاق المزعومة، وفيما يستعد لبنان لتقديم شكوى ضد اسرائيل في هذا الشأن ينتقل وفد تقني من اليونيفل الى فلسطين المحتلة اليوم، ولان فلسطين بفلسطين تذكر فان قضية شعبها كانت اليوم محور الاجتماع الذي عقده الرئيس نبيه بري وفد حركة حماس الزائر برئاسة محمود الزهار الوفد حصل من الرئيس بري على معلومات في غاية الاهمية على المستوى الاستراتيجي في المنطقة على ما اوضح الزهار الذي شدد على الامن في لبنان لانه رديف اساسي في تحريري فلسطين. وفي هذا الاطار دعا كل من حركة أمل وحزب الله خلال اللقاء مشترك اليوم الى تنبه ما يقوم به العدو الاسرائيلي في محاولته التحرش بلبنان وأكد على جهوزية المقاومة لمنع العدو من تنفيذ مآربه واطماعه.

اما في الداخل فنفحة تفاؤلية هبت من محاولات سياسية لانعاش جهود التأليف الحكومي حيث يتقدم خيار اعتماد حكومة من 32 وزيرا، وفي هذا الاطار توقعت مصادر تيار المستقبل ان تشهد الايام المقبلة حركة اتصالات قد تسبق زيارة الرئيس سعد الحريري الى باريس ولندن اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري مضيفة انه في حال عدم حصول اي خرق فان الامور سوف تتأجل الى ما بعد عودة الحريري.

الاسراع في اعطاء المواطنين حقوقهم امر عكسه وزير المال الذي طمأن المتقاعدين الى ان مستحقاتهم ستدفع اعتبارا من الاثنين المقبل مؤكدا ان حقوق الجميع ستصل قبل الاعياد ولا داعي للمراجعات.

خارجيا برز انطلاق قطار المفاوضات اليمنية في السويد على أمل ان تؤسس لاستعادة اليمن السعيد عافيته بعد سنين من الصراع.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

اللبناني عالق بين نوعين من الأنفاق:الأنفاق التي تزعم إسرائيل وجودها في الجنوب، وتهدد لبنان بسببها.وأنفاق الهدر والفساد، وهي أنفاق غير مزعومة لكنها حقيقية وتكبد الدولة خسائر فادحة.

أنفاق الجنوب المزعومة اتخذتها إسرائيل ذريعة فنظم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو جولة للديبلوماسيين، شارحا لهم مواقع تلك الأنفاق ومنطلقاتها، بعدما تحدثت اسرائيل عن نفق ثان ينطلق من قرية راميا القريبة من عيتا الشعب.

هذه المعطيات من الجانب الاسرائيلي تسلمها قائد اليونيفيل الذي طلب منه أن يبلغ الجانب اللبناني عنها وأن يتم تدميرها ... هذا الملف يتوقع له ان يبقى في واجهة الإهتمامات على رغم تراكم الأنفاق الداخلية نفق الإهدار والفساد يوصل كل يوم إلى ملف جديد أو يقدم معطيات إضافية عن معطيات قديمة .

جديد اليوم أن المخالفة الفاضحة والفادحة والمتمثلة في توظيف خمسة آلاف بطريقة غير قانونية، شكل اليوم مادة سجالية من دون أن يعرف مسار المساءلة في شأنها.

الأعباء المترتبة عليها ليست في الحسبان على رغم الجهود المضنية لتوفير التمويل بدليل الزيارات الموكوكية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للقصر الجمهوري ولعين التينة وبيت الوسط ووزارة المال، ويمكن إحصاء ان لقاءاته هذا الاسبوع سجلت رقما قياسيا بين المقرات الثلاثة، ويمكن استنتاج انه لو لم يكن الوضع دقيقا لما تكثفت لقاءات الحاكم مع الرؤساء.

اما نفق تشكيل الحكومة فيبدو انه طويل وقد بلغ إلى اليوم ستة أشهر وعشرة أيام من دون التوصل إلى أي بصيص

التطور الوحيد لقاء مفاجئ بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، سعيا للتوصل إلى نتيجة، علما ان الرئيس المكلف كان رفض اقتراح حكومة الإثنين والثلاثين وزيرا.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



نفاق ام انفاق وفد"اليونيفل" الذي انتقل الى اسرائيل ليعاين المواقع التي تدعي اسرائيل ان حزب الله حفر تحتها الانفاق المفترضة لم يعد من هناك بعد ليقطع الشك باليقين، في الانتظار رئيس الوزراء الاسرائيلي يتصرف وكأن الانفاق موجودة وفي خطوة مستنسخة عن الوزير جبران باسيل اصطحب نتنياهو بعض السفراء الاجانب الى شمالي اسرائيل وطالبهم بحض بلدانهم على اتخاذ اقسى التدابير العقابية بحق لبنان الذي يسمح لحزب الله بمهاجمة اسرائيل من اراضيه وغني عن القول ان ما يقوم به نتنياهو من "بروباغندا" الغاية العملية منه تحريض واشنطن على المزيد من الضغوط على طهران وبيروت وهو حتى الساعة لم يتمكن من اقناع شعبه واعلامه بصدقية ما يقوم به .

الحكومة اللبنانية في المقابل مرتاحة بتصريف الاعمال ولا تعطي القضية الاهمية المطلوبة فهي لن تجتمع استثنائيا واكتفت بتحرك الخارجية لارسال شكوى الى مجلس الامن ضد الخروقات الاسرائيلية.

داخليا، قضية الجاهلية استنفدت اعلاميا والعيون على الكواليس القضائية والامنية وما اذا كان سيصدر منها ما يصحح صورة الشرعية التي بددت في موقع الخاسر امام اللاشرعية وسط رهان شعبي عريض على ان لا تكون الدولة تنتظر من يعيد لها هيبتها من طريق تبويس اللحى.

في السياسة كاد الكلام عن الصيغة الجديدة لتاليف الحكومة ينقطع لولا زيارة مسائية قام بها الوزير باسيل الى بيت الوسط لم يعقبها اي موقف سافر بعدها الرئيس الحريري الى باريس ومن ثم لندن .

تزامنا، وفيما البلد يتخبط بمشاكله فوق الهاوية كان الفنان راغب علامة اكثر تشاؤما اذ اطلق اغنية جديدة بعنوان "طار البلد" عل الاغنية تحرك البلد الضمائر حيث عجز النثر الموزون منه وغير الموزون فيتحرك من بايديهم الامر لمنع الكارثة .

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



عام مضى على توقيع دونالد ترامب قراره الاسود ضد القدس، ولم يبدل الفلسطينيون تبديلا، وعلى أشده نبض المواجهة مقابل امعان الاحتلال في غصب الحقوق وتوسعة معسكر حلفائه بين العرب .

محاولات تطويق المقاومة الفلسطينية مستمرة بمساع اميركية صهيونية في الامم المتحدة، ولكن لن يكون قرار الوصم بالارهاب اول واخر قرار يسقط بالضربة الفلسطينية التي المت الاحتلال كثيرا وعطلت خياراته الميدانية.

وفي جدول خيبات الاحتلال ضد المقاومة، بنيامين نتنياهو جر اليوم خمسة وعشرين سفير دولة الى الحدود مع لبنان استكمالا لعراضة درع الشمال وزيادة في جرعة البروباغندا فيها. ولكن محاولته لالتقاط النفس المقطوع في السياسة والميدان لن تبدل في المعادلات شيئا، بحسب ما يضج به الاعلام الصهيوني ويفيض به معلقوه منذ ايام…

اجراءات الاحتلال على الحدود تتطلب التنبه، والمقاومة جاهزة للرد، اكد بيان مشترك بين حركة امل وحزب الله بعد زيارة رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين الى رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى فوعاني … وداخليا موقف الطرفين موحد من التطورات ولا بد للاسراع في تأليف الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير.

وبحسب المتابعات، فان النقاش في اقتراح حكومة الاثنين والثلاثين وزيرا يحتاج الى تفعيل، ولا بد بحسب الاوساط المتابعة من رصد تحرك ما في هذا الاطار قبل دخول البلد في فترة الاعياد الاسبوع المقبل.

اما على خط اللقاء التشاوري للنواب السنة فلا يزال التمسك بتوزير واحد منهم وما عدا ذلك يعتبر مناورة سياسية بحسب مصادر اللقاء.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



طار البلد... وطار الرئيس. ارتفع شجر الميلاد في المقار وأضاء الليلة قصر بعبدا.

بدأ زمن الاعياد يغزو المدينة مستقرا فيها حتى نهاية العام. كل ما في البلد يتزين من فوق. لكن الضوء الطالع من العيد لا يرى ناس العيد. لم يشعر بمرارتهم وهم يطوون سنة سحبت منهم جنى العمر العيد للدولة لكن أين هي؟ وقد غطاها صيت مجرور. وتآكل الفساد فيها بمعدل خمسة آلاف موظف تم دسهم في الإدارات على زمن منع التوظيف الميزانية تتسول.

مجالس الرقابة لا تعمل. قروض الإسكان تعلن إفلاسها. عيد استقلال يتحول الى نكبة ويحاصر المواطنين أسرى للتفاوض على التحرير من السيارات المستشفيات.لاأسرة والمرضى بين الطريق وغلطة الحكيم. المدارس وصراع السلسلة.

ونحن بلا فخر أول بلد في السرطان وصل السم إلى الفلافل رفعت الأسعار ويجري درس خفض الرواتب بلد لا يجد فاسدا يحاسبه. فيدعي على مجهول فالقضاء ما زال مسخرا في خدمة أهل السياسة. والمواطن يقتل في اتصال من مسؤول في الأمن. والأمن يعمل ساعي بريد لدى متهوري القرار السياسي طارالبلد. صرخة من الفن الى أولياء الأمر في السياسة. وبعضهم طار إلى سفرات خارجية تاركا البلد بلا حكومة البلد رهينة. وما من مسؤول يستشعر الخطر. يتناتشون الوطن. ثم يغصون بوزير. يأكلون لحم البلد وجبنه ويرمون فضلاتهم في تربة تجري من تحتها الانهار طارالبلد.

وليس في الأغنية فحسب إنما في أداء سياسي يلعب بالزمن. ويغتال الوقت فلا الحاكم يحكم. ولا يترك كرسيه فارغا لإنتاج جيل جديد وجمهورية الإصلاح والتغيير صارت جمهورية تصريف الأعمال مع أن لا أعمال لتصرف وتحت وطأة هذه الصورة ثمة من سمع اليوم ما يشبه التهديد من الرئيس ميشال عون باللجوء الى مجلس النواب وبانزعاج من سفر الرئيس المكلف في هذا الوقت الضاغط. لكن ورقة المجلس لا تقدم ولا تؤخر. وما على الرئيس المصرف سوى الدفع باتجاه حكومة تسقط أو تنال الثقة تحت قبة البرلمان فالرئيس الحريري لم يعط الى الان الإشارة بقبوله توزير السنة المعارضين في وقت تم طرح هذا الامر للنقاش في لقائه وزير الخارجية جبران باسيل الذي يحتجز ورقة التأليف في جيبه واللافت أن أهل البيت في الشرع السياسي السني قد أعلنوا اليوم وللمرة الأولى الاعتراف بشرعية المعارضين إذ أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الخطوة في إصلاح ما يجري، لا تتلاءم واستمرار التصويب عليهم، بل في الذهاب إلى الاعتراف بحيثيتهم، لكن في مقابل خروجهم من الصالون السياسي الذي ينتمون إليه، ومن ثم يجري استقبالهم والبحث معهم، ليبقى قرار توزيرهم من عدمه ملك الرئيس المكلف وحده قد يمهد كلام المشنوق لهبوط اضطراري في طائرة الحريري الحكومية. في فرصة أخيرة للإقلاع قبل أن يطير البلد ونترك التعبير للفنان راغب علامة. في كلام للشاعر نزار فرنسيس والحان وتوزيع جان ماري رياشي.