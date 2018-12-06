اليونيفيل: زرنا موقعا بالقرب من المطلة وتأكدنا من وجود نفق

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صدر عن المكتب الاعلامي في قوة الطوارىء الدولية "اليونيفيل"بيان جاء فيه: "زاراليوم رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني، موقعا بالقرب من المطلة في شمال إسرائيل، حيث اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقا بالقرب من الخط الأزرق.

وبناء على تفتيش الموقع، تستطيع "اليونيفيل" أن تؤكد وجود نفق في الموقع.

وتنخرط "اليونيفيل" مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة، ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير.

وسترسل "اليونيفيل" نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".