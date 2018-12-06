بالصور - اتحاد الطلاب لاجل العالم العربي في جامعة السوربون نظّم لقاءً حوارياً مع السفير اللبناني في فرنسا

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في اطار سلسلة لقاءات مع الطلاب والجامعيين، نظّم اتحاد الطلاب لاجل العالم العربي في جامعة السوربون في باريس لقاءً حوارياً مع السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان حول التحديات المختلفة التي يواجهها لبنان في محيط اقليمي مضطرب .

وقد حضر اللقاء مجموعة من أساتذة الجامعة وطلابا من جنسيات واختصاصات متنوعة، فضلاً عن عدد من الطلاب اللبنانيين والعرب وافراد من الجالية اللبنانية. بداية اللقاء كلمة ترحيبية من منظمي الحوار بعد ذلك تحدث السفير عدوان عن لبنان ودوره الكبير كحلقة وصل بين الديانات وحوار الحضارت في العالم مع وجود طوائف متعددة تؤلف الشعب اللبناني تعيش في ظل نظام ديقراطي وسط محيط اقليمي يغلب عليه الحكم الفردي وتحدث ايضا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان وخاصة جيل الشباب مع ارتفاع كبير في نسبة البطالة اضافة الى الاعباء الكبيرة التي يتكبدها لبنان نتيجة وجود اكثر من مليون ونصف نازح من سوريا إلى اراضيه.

وبعد ذلك اجاب على اسئلة الحضور التي تمحورت حول مختلف المواضيع وخاصة حزب الله ودوره في لبنان. وقد نوه السفير عدوان بأهمية تعاضد الأحزاب السياسية في بناء مجتمعات ديمقراطية،

كما وبالدور المهم والتضحيات الكبيرة التي قدمها اللبنانيون في مقاومتهم من اجل تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال يحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزء من بلدة الغجر ويقوم يوميا بانتهاكات جوية للاجواء اللبنانية وتهديداته مستمرة لمياه لبنان الإقليمية.