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حركة المشاورات مستمرة على أكثر من مستوى

6
DECEMBER
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـotv:

 على رغم الأجواء الإيجابية التي نَشَرها بعضُ وسائل الإعلام في الساعات الأربع والعشرين الماضية حول تقدُمٍ على مسار تشكيل الحكومة، لم يُسجَل نهاراً أيُّ تطورٍ يَصُبُّ في هذا الاتجاه، علماً أن حركةَ المشاورات مستمرة على أكثر من مستوى، ومن ضمنِها ما سُجِل مساءً من لقاء جَمَعَ في بيت الوسط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وسط تأكيد المعنيين المعلومات التي أوردتها الأوتيفي أمس عن ثبات الاتفاق الذي تم برعاية رئيس الجمهورية لحل العقدة الدرزية، بغض النظر عما أُثير من طروحات في هذا السياق.


وفي انتظار بزوغ الفجر الحكومي، ووسْط تمنياتٍ بإنجاز الولادة قبل الأعياد، دليلٌ جديد قدَّمته اليوم وزارة الاقتصاد إلى مدى جدية الدولة اللبنانية، بدءاً برأس الهرم، في متابعة قضية تركيب عدادات المولدات، في جميع المناطق اللبنانية، حيث تمت مصادرةُ مولدٍ مخالِف في الشياح، اذ لن تُستثنى أي منطقة من المتابعة، وفق ما أكد الوزير رائد خوري للأوتيفي.


وبعيداً من الشأن الداخلي، ظلت التهديداتُ الإسرائيلية الأخيرة محورَ رصدٍ وطني، ولاسيما بعد سلوكها اليوم منحىً جديداً تمثَل برسائل صوتية وصلت إلى بعض المواطنين، على وقْع جولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع عددٍ من الديبلوماسيين في الجهة الحدودية المقابِلة، تضمنت وعيداً لن يلقى بالطبع أي صدى، لدى شعبٍ، لن ينسى الفرح، على رغم الظروف الصعبة، كما أكد رئيس الجمهورية اليوم.

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