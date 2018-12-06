living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون: الظروف الصعبة التي نمرّ بها تجعلنا نقدّر اكثر ايام الفرح وعلينا ان نفرح معاً في هذا العيد

6
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اضاءة شجرة ومغارة الميلاد في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى وافراد العائلة
-------------------
الرئيس عون: الظروف الصعبة التي نمرّ بها تجعلنا نقدّر اكثر ايام الفرح وعلينا ان نفرح معاً في هذا العيد
--------------------
اضاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون شجرة ومغارة الميلاد في القصر الجمهوري في بعبدا وذلك في احتفال اقيم عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، حضره افراد عائلة رئيس الجمهورية وموظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وضباط من لواء الحرس الجمهوري وممثلو وسائل الاعلام التي نقلت وقائع الاحتفال مباشرة.
وتم وضع شجرة الميلاد في البهو الداخلي للقصر فيما تم وضع المغارة في الباحة الخارجية. وكانت لافتة الزينة الضوئية التي اضيئت بها مداخل القصر وحدائقه. ثم أنشد اطفال الجوقة الموسيقية لجامعة سيدة اللويزة ترانيم ميلادية بلغات متعددة بقيادة الاب خليل رحمة، فيما تولت السيدة داليا فريفر الانشاد الفردي.
وكان للرئيس عون كلمة في المناسبة قال فيها: "المجد لله في العلى وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر". هكذا بشّر الملاك البشرية بولادة يسوع المسيح، وعلينا الا ننسى ان هذا الطفل هو المخلص. به اكتملت العائلة المقدسة، وبه ايضاً وصلت بشارة السلام للبشر اجمعين. هذا العيد هو عيد العائلة، عيد الفرح للاولاد ولجميع الناس. آمل هذه السنة ان يكون عيداً مجيداً ويعود الفرح الى قلوب الناس، على الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، ولكنها تجعلنا نقدّر اكثر ايام الفرح، وعلينا ان نفرح معاً في هذا العيد.
كل عام وانتم بخير".
والتقطت بعدها الصور التذكارية للرئيس عون واللبنانية الاولى مع افراد العائلة والجوقة الموسيقية، قبل انضمام الحضور الى حفل كوكتيل اقيم للمناسبة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout