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اضاءة شجرة ومغارة الميلاد في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى وافراد العائلة

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الرئيس عون: الظروف الصعبة التي نمرّ بها تجعلنا نقدّر اكثر ايام الفرح وعلينا ان نفرح معاً في هذا العيد

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اضاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون شجرة ومغارة الميلاد في القصر الجمهوري في بعبدا وذلك في احتفال اقيم عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، حضره افراد عائلة رئيس الجمهورية وموظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وضباط من لواء الحرس الجمهوري وممثلو وسائل الاعلام التي نقلت وقائع الاحتفال مباشرة.

وتم وضع شجرة الميلاد في البهو الداخلي للقصر فيما تم وضع المغارة في الباحة الخارجية. وكانت لافتة الزينة الضوئية التي اضيئت بها مداخل القصر وحدائقه. ثم أنشد اطفال الجوقة الموسيقية لجامعة سيدة اللويزة ترانيم ميلادية بلغات متعددة بقيادة الاب خليل رحمة، فيما تولت السيدة داليا فريفر الانشاد الفردي.

وكان للرئيس عون كلمة في المناسبة قال فيها: "المجد لله في العلى وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر". هكذا بشّر الملاك البشرية بولادة يسوع المسيح، وعلينا الا ننسى ان هذا الطفل هو المخلص. به اكتملت العائلة المقدسة، وبه ايضاً وصلت بشارة السلام للبشر اجمعين. هذا العيد هو عيد العائلة، عيد الفرح للاولاد ولجميع الناس. آمل هذه السنة ان يكون عيداً مجيداً ويعود الفرح الى قلوب الناس، على الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، ولكنها تجعلنا نقدّر اكثر ايام الفرح، وعلينا ان نفرح معاً في هذا العيد.

كل عام وانتم بخير".

والتقطت بعدها الصور التذكارية للرئيس عون واللبنانية الاولى مع افراد العائلة والجوقة الموسيقية، قبل انضمام الحضور الى حفل كوكتيل اقيم للمناسبة.