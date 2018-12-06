كنعان يذكّر التفتيش بطلبه

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على اثر تصريح وزير المال علي حسن خليل عن التوظيف، ذكّر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بطلب لجنة المال في الخامس من تشرين الأول الماضي من التفتيش المركزي الحصول على التقرير الكامل للتوظيفات التي جرت في الوزارات والادارات والبلديات منذ مطلع العام ٢٠١٨.

كما لفت الى أن تقرير مجلس الخدمة المدنية الذي تسلّمه في ١٥ تشرين الاول الماضي اشار الى أن 829 كسروا القاعدة القانونية بوقف التوظيف في الادارات و83 خلافاً للاصول.

ولكن كنعان ينتظر تقرير التفتيش المركزي للتثبت من الارقام ولاجراء المقتضى ودعوة اللجنة الى اجتماع يضم الوزارات والادارات المخالفة لقرار وقف التوظيف بالاضافة الى التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.