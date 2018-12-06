الجميّل إلتقى درغام وتوافق على ضرورة انماء عكار والقيام بمعاينة مشتركة لحاجاتها عن قرب

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي عضو كتلة لبنان القوي النائب أسعد درغام.



اللقاء الذي حضره رئيس لجنة العلاقات السياسية في الحزب الدكتور فؤاد أبو ناضر ومستشارة رئيس الكتائب للشؤون البرلمانية المحامية لارا سعاده، تناول الشؤون اللبنانية عامة وشؤون منطقة عكار بشكل خاص.



ولفت النائب درغام بعد الاجتماع الى انه لمس لدى النائب الجميّل حرصه على ضرورة إنماء عكار، مشيرا الى جولة مشتركة قريبا مع حزب الكتائب للإطلاع عن قرب على الأوضاع في المنطقة وتحديد احتياجاتها.