اللبنانية الاولى استقبلت لجنة مهرجانات ضبيه الدولية

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استقبلت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم رئيسة لجنة مهرجانات ضبيه الدولية السيدة كورين الاشقر على رأس وفد ضم ممثل اللجنة تجاه الحكومة السيد ملحم شلالا وأمينة سرها السيدة شانتال شلالا.

وعرض الوفد للسيدة عون النشاطات التي تقوم بها اللجنة والمشاريع التي تنوي القيام بها ومنها الريسيتال الميلادي الذي تنظمه للمرة الاولى وتحييه الفنانة كارول سماحة وذلك يوم الاحد 16 كانون الاول الجاري في كنيسة الصعود في ضبيه.

واشارت السيدة الاشقر خلال اللقاء الى أن من بين أهداف اللجنة إحياء عدد من الحفلات خلال مهرجانات ضبيه الدولية الصيف المقبل، وحرصها على أن تحمل روحاً من التجدد والتغيير التي تحاكي تطلعات اللبنانيين. واثنت على الدور الذي تلعبه اللبنانية الاولى لتعزيز وضع المرأة في لبنان وتوسيع افق مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، لافتة الى أن السيدة عون وأفراد العائلة يمثلون نموذجاً للعائلة اللبنانية المترابطة، شاكرة للدعم الذي يقدمونه مجتمعين لكافة نشاطات المجتمع الاهلي.

واغتنم الوفد الفرصة ليتمنى للسيدة عون ولرئيس الجمهورية ميلاداً مجيداً وعاماً جديداً سعيداً.

بدورها، أثنت السيدة عون على عمل اللجنة وعلى المستوى الذي تحافظ عليه بمهرجاناتها، متمنية للوفد التوفيق والنجاح بكافة نشاطاته المقبلة وأن تحمل الاعياد المجيدة الخير لهم وللبنان.