مخزومي بعد لقائه باسيل: أهنأ الوزير على موقفه تجاه الخروقات الاسرائيلية وليس من مصلحة أحد أن يكون الرئيس الحريري ضعيفا

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل النائب فؤاد مخزومي الذي أعلن انه هنأ الوزير باسيل على موقفه تجاه الخروقات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وقال:" بحثنا في تشكيل الحكومة وأعتقد أن الكلام الذي نسمعه عن ان الأبواب مقفلة باتجاه أي حل غير صحيح، وهناك الكثير من الحلول الموجودة وعلينا جميعا العمل كي لا يكون هناك أي ضعيف او خاسر. فليس من مصلحة احد ان يكون الرئيس سعد الحريري ضعيفاً في اي معادلة يمكن التوصل اليها، لكن في الوقت نفسه على الجميع العمل مع بعضهم البعض، لان وحدة البلد ومصلحته تساعدنا على تخطي الوضع الاقتصادي.

مخزومي الذي وصف الاجتماع الذي حصل بين وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مهم ويريح الاسواق المالية لمرحلة معينة، اعتبر انه ليس بالإمكان شراء الوقت مؤكدا على وجوب " ان يكون لدينا حكومة لتحريك الوضع الاقتصادي اذا كنا نود الاستفادة من المنح التي حصلنا عليها من دول العالم في مؤتمر باريس. من هنا علينا جميعا العمل ولا يجب ان يكون هناك خاسرا في هذه المعادلة، وكلنا يعرف ان استحقاقات عدة تنتظر الحكومة فور تشكيلها والمشاكل التي نراها اليوم خارج الحكومة ستنتقل الى داخلها. وختم مخزومي :" مواقف معظم القوى السياسية أصبحت واضحة، و بحثت والوزير باسيل في عدة حلول يمكن ان يربح الجميع من خلالها، ولبنان بلدنا ونريد العيش مع بعضنا.

لقاءات ديبلوماسية

واليوم التقى الوزير باسيل سفراء دول: النروج لينز كايند، فنزويلازويد دوايجي، صربيا إمير إيلفيك، سريلانكا ويجيرانتي مانديس وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.