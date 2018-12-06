درغام : لمعالجة أزمة السير وواقع مدينة حلبا قبل الأعياد

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تفقد نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام الأعمال التي ينفذها "مجلس الانماء والاعمار" في عكار والذي يعمل على تطبيق مشروع تمديد شبكات المياه والصرف الصحي، في منطقة الشفت (حلبا وجوارها). وللغاية عقد إجتماع في مكتب محافظ عكار عماد لبكي بطلب من درغام وحضور المهندس جوزيف غوش ممثلا مجلس الانماء والاعمار، والشركة الاستشارية سبكتروم، والمهندسين عماد حاوي وفؤاد طالب من الشركة المتعهدة تنفيذ المشروع "الهومن"، كما حضر الاجتماع قائد سرية درك عكار العقيد مصطفى الأيوبي وآمر فصيلة درك حلبا النقيب عبد العزيز دياب.

وطالب درغام عقب الاطلاع من المهندسين على مراحل تنفيذ المشروع، بضرورة معالجة الواقع الحالي والقيام بكل الاجراءات اللازمة للحد من زحمة السير ورفع الضرر عن المواطنين الذين يعانون أصلا من أوضاع صعبة، مؤكدا "أننا نتحدث عن حلبا وجوارها أي عن مركز محافظة عكار وبالتالي فالمطلوب الاسراع في تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة وتفادي الأخطاء، منعا لهدر الوقت والمال العام، مبديا بعض الملاحظات على طريقة العمل لجهة عدم الالتزام بمعايير السلامة العامة على الطرق، والقيام بعدد من الحفريات في الوقت عينه ما يؤدي الى مضاعفة الزحمة".

وشدد درغام على "ضرورة إنتهاء الأعمال وتحسين واقع الطريق العام والطرق الرئيسة المتفرعة من حلبا، في أسرع وقت ممكن وقبل بداية الأعياد المجيدة، مؤكدا أننا لمسنا إستعدادا وحرصا تاما للتنفيذ في أسرع وقت".