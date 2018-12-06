رئيس الجمهورية تسلم من "اللقاء الديمقراطي" رؤيته الاقتصادية وبحث الاوضاع المالية مع الحاكم سلامة

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كلمة للرئيس عون السادسة مساء لمناسبة اضاءة شجر الميلاد في قصر بعبدا

الوزير حمادة: الرئيس عون حريص على ان يسود القانون والشرعية كل انحاء البلاد

سلامة: الوضع المالي مستقر والاتفاق على التمويل للعام 2019 مبني على الامكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي

تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كتلة نواب " اللقاء الديمقراطي" رؤية اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي من الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتدابير التي يمكن اعتمادها، وفقا لوجهة نظر الحزب واللقاء، لانجاز مرحلة النهوض الاقتصادي. كما عرض الوفد للاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة في الجبل، حيث نقل عضو الوفد الوزير مروان حمادة عن الرئيس عون حرصه على ان يسود القانون والشرعية كل انحاء البلاد وليس الجبل فقط.

وضم وفد كتلة نواب " اللقاء الديمقراطي" الى الوزير حمادة، النواب السادة: نعمة طعمة، اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هنري حلو، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ والامين العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. وغاب رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط اثر تعرضه لوعكة صحية.

تصريح الوزير حمادة

وبعد اللقاء، صرح الوزير حمادة للصحافيين فقال:

"كنا طلبنا من فخامة الرئيس موعدا باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي لعرض الآراء المتشابهة جدا بالنسبة لكل الاوضاع الشاذة في البلاد، ونعرف حرص الرئيس عون الذي يلتقي مع حرصنا على ان يسود القانون والشرعية كل انحاء البلد، وليس الجبل فحسب الذي والحمد لله فان الحركة التي قام بها الجيش اللبناني ليلة العراضات العسكرية لملمت الوضع فيه. واتصور ان حرص رئيس الجمهورية يلتقي مع حرص وليد بك جنبلاط في موضوع الابقاء على سلطة الشرعية المطلقة في جبل لبنان، وطبعا في كل لبنان".

اضاف: "نقلنا اعتذار رئيس الكتلة الاستاذ تيمور جنبلاط الذي عاد من باريس ولكن بوعكة صحية حالت دون تمكنه من ان يكون معنا. وقد وضعنا فخامة الرئيس في صورة الاوضاع المالية وهو كان التقى صباحا حاكم مصرف لبنان. كما بحثنا في الافاق الحكومية وكلنا نلتقي على الحث على تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن لتواكب النهوض الاقتصادي الضروري لمنع اي تدهور، وهو حرص يلتقي عليه الجميع. كذلك، قدمنا لفخامة الرئيس الرؤية التي وضعها الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي لانجاز مرحلة النهوض الاقتصادي المقبلة مع تدابير معينة في كل القطاعات، اكان ذلك في القطاعين العام والخاص اوبالنسبة للضرائب والجباية والكهرباء وغيرها من الامور، وهي قضايا كنا بحثناها مع الرئيس وفريقه في فترات متلاحقة".

وتابع: "كان الجو طيبا جدا في اثناء هذه الزيارة التي نبدأها لعدد من القيادات العليا السياسية ولعدد من الاحزاب لتبادل الآراء ولملء الفراغ الذي نخافه جميعا في الوضع السياسي الذي يحتم علينا ان نلتف حول بعضنا البعض لانقاذ البلد".

سئل: هل من خطوات ستقومون بها لتخفيف الاحتقان الذي حصل في الجبل مؤخرا خصوصا بعد التصريحات الاخيرة وهل من خطوات معينة من قبلكم لتجنيب الجبل هذه الاجواء؟

اجاب: نحن طوينا هذه الصفحة، واتصور ان الاستاذ وليد جنبلاط وليس فقط في التغريدات لا بل حتى بالتصريحات اوضح الامر وقال انه سيشرح ذلك قريبا في برنامج مطول على التلفزيون. ونحن لا نعتبر ان ثمة اشكالا لا يزال قائما في الجبل، بل هناك مشكلة بين القضاء وشخص معين، يهتم بها القضاء والشخص المذكور. اما الوضع في الجبل في كل مناطقه وقراه فهادىء جدا والقوى الامنية والشرعية تبسط سلطتها في كل مكان، ولا توجد اي مشكلة في اي قرية. واتصور ان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قام بواجباته تجاه الشخص الذي فقد حياته في حادثة الجاهلية، وهو من عائلة قريبة لنا اصلا، تجاوز الحادثة وحتى العراضة العسكرية التي كانت في غير محلها. ان الجميع اهل في الجبل، والجيش قام بمهمته على اكمل وجه واتخذ التدابير اللازمة لمنع حصول احتكاك اكبر ووقف ظاهرة السلاح التي كانت موجودة في هذه العراضة.

سئل: ما رأيكم كلقاء بما يحكى عن حكومة الـ 32 وزيرا كمخرج للازمة الحكومية القائمة؟

اجاب: لا استطيع ان اعطي رأيا، ولو كان وليد بك موجودا لكان اعطاكم رأيه. لم يعرض علينا بالتفصيل كيفية تشكيل الحكومة، ولا زلنا على موقفنا القائل بحكومة وحدة وطنية تضم الجميع، وبالتالي، فان نصيحتنا للجميع بدءا من فخامة الرئيس الى الرئيس المكلف "خدونا بحلمكم وايدنا بزناركم"، والشعب اللبناني برمته يريد ذلك.

حاكم مصرف لبنان

وعرض الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الاوضاع النقدية في البلاد والاجراءات التي تتخذ لمعالجة الحاجات المالية. واوضح الحاكم سلامة انه يعمل بالتنسيق مع وزارة المال" حيث تم الاتفاق على كيفية تأمين التمويل للعام 2019 سواء بالعملات المحلية او الاجنبية. وهذا مبني على الامكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي اللبناني ولاسيما بالودائع التي تملكها المصارف والموجودة لدى مصرف لبنان الذي سيسمح للمصارف بالتصرف بها بهدف الاستثمار بمستندات الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية بفوائد السوق.

واكد الحاكم سلامة على الاستقرار المالي السائد في البلاد.

وفد نقابة الصيادلة

واستقبل الرئيس عون المجلس الجديد لنقابة الصيادلة في لبنان برئاسة الدكتور غسان الامين الذي اشاد بالمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية لاسيما سعيه لتحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد باعتباره "الحارس الاول للبنان السيد والحر والمستقل والعنوان الاول لعملية الاصلاح التي تتطلب قرارات شجاعة بدأت تعتمد لما فيه مصلحة الشعب وللقضاء على الفاسدين والمفسدين". وعرض النقيب الامين لحاجات الصيادلة في لبنان ومطالبهم مؤكدا ان المجلس الجديد للنقابة في صدد اعداد مذكرة مفصلة بالمطالب سترفع قريبا الى رئاسة الجمهورية لمتابعتها مع المعنيين.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد متمنيا التوفيق للمجلس الجديد لنقابة الصيادلة، مركزا على اهمية دور الصيدلي في النظام الصحي اللبناني، معتبرا انه لا بد من تعديل بعض التشريعات وازالة التناقض بحيث تكون اكثر شمولا وتناغما مع بعضها البعض. وابلغ الرئيس عون الوفد انه في صدد عقد سلسلة مؤتمرات تتناول القطاعات كافة لوضع برامج واضحة للعمل تلحظ كل النقاط التي شكلت عقبات في طريقة تحديث القوانين والانظمة المرعية، لافتا الى انه في ما خص قطاع الصيدلة، لا بد من تكامل بين المستهلك والمستورد وصاحب الصيدلية.

اضاءة شجرة الميلاد في قصر بعبدا

على صعيد آخر، يقام في الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم، حفل يتم في خلاله اضاءة شجرة الميلاد في حضور رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون والعاملين في رئاسة الجمهورية. ويتخلل الحفل تراتيل ميلادية لجوقة جامعة اللويزة بقيادة الاب خليل رحمة واداء داليا فريفر. وفي نهاية الحفل يوجه الرئيس عون كلمة الى اللبنانيين في المناسبة.