رائد خوري لـ "مواطن صديق": صار فيك تعمل تاتو جبران باسيل ع صدرك!

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نشر وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري صورة عبر حسابه على "تويتر"، لتغريدة "مواطن صديق" كما وصفه، جاء فيها ": أتحدّى الدولة أن تصادر مولد في الضاحية لكي أعمل تاتو لجبران باسيل ع صدري".



وعلق خوري على "التحدّي" بالقول:"للمواطن الصديق الذي تحدّى الدولة أن تصادر مولد في الضاحية ليعمل تاتو جبران باسيل ع صدرو، بأكّدلو اليوم انو صار في يعمل تاتو جبران باسيل لأن تم مصادرة مولد مخالف في الشياح!".



وصادر مراقبو وزارة الاقتصاد اليوم، مولّداً كهربائيّاً في منطقة مارون مسك الشياح، وذلك لعدم التزام صاحبه بالمهلة القانونيّة.



وتقرّر تشغيل المولّد من قبل البلدية المعنيّة الى حين استكمال تركيب العدادات.