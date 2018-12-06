السفير السوري بعد لقائه لجنة النازحين في التيار: سوريا اكثر امانا للسوريين من دول اللجوء التي يتواجدون فيها

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أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي أن “التعاون مع الدولة اللبنانية تفرضه مصلحة البلدين للتكامل، لأن الإرهاب الذي ضرب سوريا واجهه لبنان”.

ولفت علي بعد لقائه اللجنة المركزية لعودة النازحين في “التيار الوطني الحر” في مقر السفارة في اليرزة، إلى “ان سوريا تحتاج عودة ابنائها وهي انتصرت بنسبة كبيرة واندحر الارهاب من غالبية اراضيها، وفيها امان أكثر من دول اللجوء”.



وأشار الى “ان السوريين يعرفون أن الطبابة والتعليم والحاجات الضرورية متوفرة لهم أكثر من كل البلدان التي يتواجدون فيها اليوم”، قائلاً ان “التسهيل قائم من قبلنا، والمطلوب تطمين النازحين بأن سوريا اليوم هي بلد آمن والعودة المتزايدة مرشحة ان تكون كبيرة جداً”.