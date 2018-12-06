في الأيّام المقبلة... أمطار غزيرة وثلوج!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب الـ80 كلم/س أحيانا خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود الأربع أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1700 متر وما فوق. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يشتد تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعد ظهر الخميس ويكون مترافق بأمطار غزيرة وثلوج ورياح شديدة وارتفاع موج البحر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها بدءا من بعد الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب ال70 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود الأربعة أمتار، كا تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع ال1800 متر وما فوق.

الجمعة: غائم إجمالا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب ال80 كلم/س أحيانا خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود الأربع أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال1700 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.نشهد إنفراجات واسعة خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الارز من درجة الى 5 درجات، في الداخل من 9 الى 14 درجة.

كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 7,6 ملم 182,4 ملم 223,3 ملم 201,0 ملم

بيروت 18,8 ملم 113,3 ملم 140,4 ملم 188,0 ملم

زحلة 5,0 ملم 55,0 ملم 127,0 ملم 116,0 ملم

صور 11,8 ملم / ملم 116,4 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و50 كلم/س، تشتد أحيانا خلال الفترة المسائية لتقارب الـ70 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء خلال فترة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

-حال البحر: هائج، يرتفع الموج الى حدود أربعة أمتار، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي:755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,29 ساعة غروب الشمس: 16,29.