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عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين من لبنان

6
DECEMBER
2018
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أطلق الأمن العام اللبناني عملية ترحيل الدفعة العاشرة من عودة النازحين السوريين منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، والتي تضم 250 من الراغبين بالعودة الطوعية من مخيمات النزوح السوري في عرسال عند حاجز الجيش اللبناني في وادي حميد. وبدأت السيارات والشاحنات والجرارات الزراعية المحملة بأثاث المنازل والخيم بالتحرك نحو طريق الجرد في السلسلة الشرقية باتجاه معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية نحو القلمون الغربي إلى قرى: قارة، فليطا، الجراجير، المعرة ويبرود، بمؤازرة الجيش اللبناني وفي حضور لجنة الانقاذ الدولية.


ودخلت إلى الأراضي اللبنانية عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، 18 حافلة من نقطة عبور المصنع اللبناني باتجاه صيدا، صور، شبعا، برج حمود وبيروت لنقل النازحين السوريين الى الاراضي السورية، فيما بدأ مئة نازح بالتجمع عند نقطة المصنع اللبناني من مناطق البقاع، تمهيدا للانتقال إلى الداخل السوري أي الى قرى ومناطق ريف دمشق.

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