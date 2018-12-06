أسرار الصحف ليوم الخميس 6 كانون الأول 2018

A + A -

الجمهورية

طلب

تطلب إحدى القيادات الحزبية من كوادرها بشكل خاص التشديد على المناصرين بالتزام التهدئة مع مختلف القوى السياسية حتى في الخط الآخر.

مهمة

قام وزير محسوب على مرجع كبير بمهمة رسمية في بلد مجاور بعيداً من الأضواء وقيل إن المهمة كانت للبحث في ملفات أمنية وإقتصادية.

خطر

نبّهت مراجع دبلوماسية مسؤولين لبنانيين من خطورة التعاطي بإستخفاف مع حدث أمني اكتشف في الأيام القليلة الماضية.



البناء

قالت مصادر دبلوماسية إنّ التحرك الكوري الشمالي نحو روسيا والصين وإيران وسورية بموازاة المصالحة مع كوريا الجنوبية والتفاوض المتعرّج مع واشنطن يهدف للتنسيق مع من تعتبرهم بيونغ يانغ حلفاءها الثابتين وتبديد أيّ انطباع سابق عن استعدادها لتسوية مع واشنطن بأيّ ثمن أو بما يمنح واشنطن أوراق قوة بوجه حلفائها والتأكيد أنّ تجربتها تقول بأن لا صدقية لواشنطن في السعي لتسوية منصفة وما تفعله كوريا الشمالية هو إثبات حقوقها لتنالها أو تنال تفهّم العالم لها…

الأخبار

وجّهت سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف دول العالم دعوات إلى السفراء اللبنانيين المعتمدين في الدول نفسها، للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الإماراتي. لكن بعض السفارات اللبنانية تلقّت لاحقاً اتصالات من السفارات الإماراتية، زعمت فيها أنّ الاحتفالات أُلغيت، ليتبيّن لاحقاً أن الاحتفالات أُقيمت، لكن السفارات الإماراتية لم ترغب في حضور الدبلوماسيين اللبنانيين. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من سفراء الإمارات حول العالم لا يلبّون دعوات السفارات اللبنانية للاحتفال بعيد الاستقلال، فضلاً عن أن دولة الإمارات تفرض منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين اللبنانيين غير المعتمدين لديها إلا إذا تقدّموا بجوازات سفر غير دبلوماسية!

اللواء

لاحظت مصادر دبلوماسية غربية أن عاصمة إقليمية، تحرّكت بطريقة سريعة، للملمة تحالفات قديمة، في سياق متابعة تداعيات حادث أليم!

يرصد مهتمون كيف ستمضي حركة سياسية بمواقفها من مسارات قضية أمنية - سياسية خطيرة؟

يُشير قيادي في تيّار وازن أن أداء وزير ممثّل عن مدينة ساحلية محورية، أرخى ذيولاً من الطمأنينة داخل فريقين متنافسين.