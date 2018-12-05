مصادر مطلعة ردّت على اتهامات علّوش: موقف الرئيس عون مما حصل في الجاهلية جاء بوضوح خلال افتتاح المكتبة الوطنية

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مصادر مطلعة للـOTV: ما قاله علوش حول العلم المسبق لرئيس الجمهورية بعملية الجاهلية يتطلب ان يقدم الدليل

مصادر مطلعة للـOTV: موقف الرئيس عون مما حصل في الجاهلية وما سبقه وما تلاه جاء بوضوح خلال افتتاح المكتبة الوطنية

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قالت مصادر مطلعة للـOTV ان ما قاله النائب السابق مصطفى علوش حول العلم المسبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالعملية الامنية التي نفذت في الجاهلية يوم السبت الماضي ، يتطلب من النائب السابق علوش ان يقدم الدليل على ما قاله وان يعلن عن الجهة التي ابلغته ان العملية نُسقت مع رئيس الجمهورية حتى يكون لكلامه مصداقية .



وقالت المصادر ان موقف الرئيس عون مما حصل في الجاهلية وما سبقه وما تلاه من ردود فعل ، جاء بوضوح في الكلمة التي القاها في افتتاح المكتبة الوطنية مساء امس الثلاثاء ، وبالتالي يمكن العودة الى مضمون الكلمة .