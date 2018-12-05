انارة المتن السريع انطلقت منذ ثلاثة أسابيع بمتابعة من النائب كنعان

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هكذا كان الوضع سابقا على طريق المتن السريع الا أن المشهد سيتبدل كليا في القريب العاجل، فأعمال الإنارة بدات فعليا من نهر الموت الى بعبدات. عمال تركيب تغيير نقل...مشروع تابعه أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان بكل تفاصيله، الى أن تم تلزيمه لشركة متى وشركاه من قبل مجلس الانماء والاعمار في ٢١ تشرين الثاني، وذلك على اثر موافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المخصصة له بقيمة ٥٥٠ الف دولار اميركي من احتياطي الموازنة.



الخبر السار هو إنجاز أعمال الإنارة إنما الخبر الأهم، الكهرباء ستؤمن 24 على 24 على طريق المتن السريع، فضلا عن مشاريع أخرى تخص منطقة المتن.



بالمتابعة الدقيقة أنجزت مراحل الوصلات التي تربط البلدات كما إنارة الطرقات، هذا جزء من حقوق المواطن اللبناني عموما والمتني خصوصا الذي ينتظر بفارغ الصبر رؤية المتن السريع "مشعشع".