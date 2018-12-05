بالفيديو - خدمة جديدة في شوارع بيروت.. انه الموتو تاكسي

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تطبيق جديد على الهواتف المحمولة في خدمة اللبنانيين // بكبسة واحدة بمكنك طلب تاكسي ولكن هذه المرة على الموتوسيكل // نعم تقوم بتعبأة الاسم والمعلومات وتصبح عضوا في التطبيق.



الموعد كان قرب شركة تاتش والموعد المحدد تاخر لنحو 10 دقايق لكنه وصل وطلب منا وضع شبك على الراس قبل الخوذة والمبلغ الذي تدفعه للتوصيلة يبدا من 2 دولار او ما يعادل 3 الاف ليرة.



ويقول السائق الذي ارسلت صورته ومعلومات عنه الى التطبيق على هاتفنا ردا على سؤال ان الشركة في الامارات العربية وهناك مكتب لها قرب العدلية وعندما تساله اذا كان لديه تامين في حال حصول حادث يجيب بان التامين الزامي فقط وهو لا يضع على الدراجة لوحة حمرا ويسالك اليست اوبر تعمل بنفس الطريقة ؟ والطلبات تغطي كل لبنان.



رئيس نقابة شركات التاكسي تحدث عن الموضوع (التفاصيل في الفيديو المرفق).



يبقى انه حاولنا الاتصال مرات عديدة برئيس مكتب جرائم المعلوماتية لكنه لم يجب على الاتاصلات وحاولنا مع االمكتب مباشرة وعدونا بنقل الرسالة الى رئيس المكتب وهو يطلبنا لاحقا وانتظرنا فعاودنا الاتصال ومرة جديدة لا تندهوا ما في حدا لا اتصل ولا رد.