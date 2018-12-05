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مستمرون بتحركنا والتحديات تحتّم تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد والحلول كثيرة .. كنعان بعد التكتل: مكافحة الفساد اولويتنا كتكتل وتيار

5
DECEMBER
2018
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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في سنر طيار في سن الفيل، حيث تحدّث أمين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان عقب الاجتماع فقال "على الصعيد الحكومي، يؤكد التكتل التزامه بالتحرّك الذي يقوم به رئيسه، ويعتبر ان الحلول كثيرة ومتوافرة من دون ان يشعر أحد بالاستهداف. ومن المفترض التوصل الى قواسم مشتركة من دون تأخير، ولا لزوم لتكرار ضرورة تأليف الحكومة في هذه المرحلة، بضوء التحديات الأمنية الكبيرة على الحدود، والملف المالي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الداخلي، ما يحتّم تأليف الحكومة في أقرب فرصة، اليوم قبل الغد، ونحن مستمرون في المسعى الذي نقوم به بالروحية نفسها ومن دون أي محاولة للتعرّض لحقوق أحد، ولكن التضحية ضرورية، واطلاق عجلة السلطة التنفيذية لتتحمّل مسؤولياتها ومهامها مالياً واقتصادياً وامنياً بات حاجة ملحّة".

 

واشار كنعان الى أن التكتل بحث كذلك بموضوع المجلس النيابي واللجان والقوانين التي تصدر تباعاً وقال "المنظومة التشريعية التي يقرّها المجلس النيابي تباعاً، وكان لدينا اليوم في لجنة المال قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية، وهي المظلّة لكل المنظومة التشريعية التي لها علاقة بمكافحة الفساد، من الحق بالوصول للمعلومات الى حماية كاشفي الفساد والاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، ويأتي قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة، ليشكّل المرجعية التي تبت اليوم، وسيشكّل اقرارها خطوات جريئة جداً تشريعياً تهيء لبنان لاستعادة الثقة به، ووضع المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب ومدراء وكل من يتولى الشأن العام تحت المجهر، حيث لا حصانات لأحد".

 

اضاف" نأمل بعد تأليف الحكومة، أن تخطو السلطة التنفيذية خطوات مماثلة وتتكامل مع العمل التشريعي، ما يستعيد ثقة العالم بلبنان ويمنحنا حضوراً افضل خارجياً، وحالة اقتصادية واجتماعية افضل من التي نعيشها اليوم، لأنه مع تحسن صورة لبنان واستعادة الثقة، نستعيد المستتثمرين الذين يتطلعون الى هذه الضمانة التي تمنحها الدولة اللبنانية".

 

وشدد كنعان على "تأكيد التكتل المتابعة الجدّية للتشريع الجاري، في لجنة المال وسواها، واللجان المشتركة الخميس، ونأمل في أن لا تأتي الهيئة العامة المقبلة من دون أن تكون لدينا حكومة مسؤولة تحاسب وتساءل أمام الرأي العام والمجلس النيابي".

 

واشار كنعان الى أن "التكتل استعرض عرضاً من اقتراحات القوانين التي يتم العمل عليها، بالاضافة الى اطلاق برنامج لمكافحة الفساد جرى عرض لتفاصيله وما قام به التكتل على هذا الصعيد والتصور المستقبلي لنا بمسألة مكافحة الفساد التي نضعها في اولوياتنا كتيار وطني حر وتكتل"، وقال "سنتابع ما استعرضناه باللجان، ومن خلال جمهورنا وطلابنا الذين سيتشاركون معنا كمهتمين ولديهم الرغبة والاصرار على المتابعة بالتكامل مع القيادة السياسية كل هذه الأمور لتثمر وتعطي النتائج المرجوة منها".

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