ترزيان زار مستشفى الكرنتينا الحكومي وتسلم من الموظفين بعض المطالب

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان مستشفى الكرنتينا الحكومي، حيث التقى مديرة المستشفى كارين صليبا و بحضور رئيس جمعية "Birth and Beyond" روبرت صاصي وعضو الجمعية السيد عبود شامي.



وقام بجولة في ارجاء المستشفى وتحديداً قسم الاطفال واطلعت على حاجات المستشفى عموماً وقسم الأطفال خصوصاً من معدات وغيره من المستلزمات المطلوبة. ثم انتقل الى المبنى الجديد للاطلاع على مراحل سير الاعمال فيه والتي ستشرف منطقة الكرنتينا نظراً لاعمال المميزة التي تنفذ.



وتوجه إلى المعنيين قائلا: "ليلحظوا في المستقبل القريب امكانية توسعة المبنى الجديد ليلبي احتياجات الناس بشكل اكبر".



وتسلم بعض المطالب التي وعدت بمتابعتها مع المعنيين باسرع وقت ممكن.