وفد "موارنة من اجل لبنان" ينهي زيارته لفرنسا وينتقل لايطاليا

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أنهى رئيس تجمع موارنة من اجل لبنان المحامي بول يوسف كنعان زيارته الى جنوبي فرنسا بعد لقاءات مع الجالية اللبنانية المارونية، حيث كان تشديد على ضرورة المحافظة على متانة الروابط مع لبنان، والاسهام في المجالات كافة، الاستثمارية والسياحية والتجارية، وتسجيل الولادات والاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.



وشكر كنعان للقنصل نصري لحود دعمه للزيارة ومواكبته لها والتحضير للقاءات.



وشارك بالوفد المهندس مارون شرباتي والدكتورة جنان خوري والأستاذ مكرم الهاشم.



وانتقل الوفد الى ميلانو لينهي زيارته في اسبانيا نهاية الاسبوع الجاري.