اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية تابعت درس تحضيرات انعقاد القمة ودعت الاعلاميين الى ملء الاستمارات الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني للقمة

A + A -

عقدت اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاً ظهر اليوم في قصر بعبدا تابعت فيه درس التحضيرات المتخذة لانعقاد القمة من 16 الى 20 كانون الثاني المقبل في بيروت.



وقد اطلع كل من رئيس اللجنة العليا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد المجتمعين على ما تحقق حتى الآن من اجراءات عملية وترتيبات مرتبطة بالمؤتمر لاسيما التجهيزات اللوجستية وتوجيه الدعوات وتحضير فرق العمل اللازمة. كما تناول البحث التنسيق القائم مع جامعة الدول العربية والمنتديات التي ستسبق القمة او تواكبها والمواضيع التي ستثار خلالها.



وأخذ المجتمعون علماً ببدء العمل بالموقع الالكتروني الرسمي للقمة والذي سيتم تسجيل رؤساء وأعضاء الوفود والاعلاميين المشاركين من خلاله وهو:

www.beirutsummit.gov.lb



على صعيد آخر، دعت اللجنة الاعلامية لمؤتمر القمة الاعلاميين المحليين والعرب والاجانب الراغبين في تغطية اعمال المؤتمر من 16 الى 20 كانون الثاني 2019، للدخول الى الموقع الالكتروني وملء الاستمارات الخاصة بهم لاسيما وأن مهلة التسجيل تنتهي في 27 كانون الاول الجاري، وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل مهمتهم والاطلاع على حاجاتهم.