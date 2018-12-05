غطاس خوري لوليد جنبلاط: "جهودي فشلت.. وشكراً"!!

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ردّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غطاس خوري على رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "وليد بيك؛ حاولت نسيك الي عم بيصير حولن بافتتاح مكتبة!! جهودي فشلت!! بس هيك وشكرا".

وكان جنبلاط كتب اليوم عبر حسابه على "تويتر": "بعد افتتاح المكتبة الوطنية متى سيقف هدم التراث القديم ونخلق مساحات خضراء على غرار حديقة الصنائع ونحافظ على ليسيه عبالقادر ونلغي تخطيطات طرق قد تهدم قسما من الجميزة مثلا.كفى تصنيف واعادة تصنيف والهدم مستمر متى سيعاد النظر لعامل الاسثمار في البناء لجهة تخفيضه .كفانا ناطحات سحاب مقيتة هندسيا ومعماريا . وحذار من مشروع طابق مر إضافي بحجة زيادة واردات الخزينة .اوقفوا الهدر والتهريب اولا وافتحوا المجرور جانب العاشور وشغلوا محطات تكرير المياه المبتذلة".