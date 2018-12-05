الوزير باسيل بحث مع مدير عام "الاونروا" كلاوديو كوردوني عملها في لبنان

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مدير عام وكالة "الاونروا "كلاوديو كوردوني الذي قال بعد اللقاء : "اطلعت الوزير باسيل على آخر المستجدات المتعلقة بعمل الاونروا في لبنان، وسنقوم بعملنا الى نهاية هذا العام بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها. ونحن نتحضر لسنة جديدة صعبة، ولكننا نعوّل على دعم الحكومة اللبنانية للمنظمة لنقوم بدورنا، كما نتطلع لاستكمال دورنا طالما نحن موجودون في لبنان."

سفير فرنسا

والتقى الوزير باسيل سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه وتناول البحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

سفير السعودية

واليوم تسلّم الوزير باسيل نسخة عن اوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.