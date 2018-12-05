بعد سنوات من المتابعة: بدأت عملية تنفيذ وتركيب انارة المتن السريع ! (بالصور)

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بعد توقيع عقد تلزيمها بالأعمال من قبل مجلس الانماء والاعمار، في ٢١ تشرين الثاني، على اثر موافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المخصصة له بقيمة ٥٥٠ الف دولار اميركي من احتياطي الموازنة، بدأت شركة متى وشركاه عملية انارة طريق اوتستراد الرئيس اميل لحود- المتن السريع من نهر الموت الى بعبدات، على أن تتأمّن له الكهرباء من خط تغذية سجن رومية، بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان، ما يعني ان الانارة ستتأمن ٢٤ على ٢٤ من دون انقطاع.

وتأتي الإنارة اليوم بموازاة العمل على مشروع وصلة المتن السريع -رومية -عين سعادة التي نفذت في مرحلتيها الاولى والثانية ودشّنت برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بالنائب ابراهيم كنعان في تموز 2017. كذلك تستكمل الأعمال على وصلة المتن السريع العطشانة.

وكان مشروع الإنارة مدار متابعة من مراحله الأولى حتى بدء التنفيذ من قبل النائب ابراهيم كنعان، منذ العام ٢٠١٦، حيث جرت انارة المرحلة الأولى منه، من نهر الموت حتى جورة البلوط في شباط ٢٠١٦. واستكمل كنعان ملاحقته للمشروع مع مجلس الانماء والاعمار والحكومة ، حتى اقرار الاعتماد في مجلس الوزراء في جلسة ٢٦ نيسان ٢٠١٨، وصولا الى موافقة وزارة المال على صرف الاعتماد قبل اسابيع.