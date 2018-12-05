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بشرى سارة لسالكي طريق المتن السريع!

5
DECEMBER
2018
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بدأت شركة متى وشركاه عملية انارة طريق المتن السريع من نهر الموت الى بعبدات، بعد توقيع عقد تلزيمها بالأعمال من قبل مجلس الانماء والاعمار، منذ ايام في ٢١ تشرين الثاني، على اثر موافقة وزارة المال على تأمين الاعتمادات المخصصة له بقيمة ٥٥٠ الف دولار اميركي من احتياطي الموازنة.
 
وكان هذا المشروع مدار متابعة من مراحله الأولى حتى بدء التنفيذ من قبل النائب ابراهيم كنعان، منذ العام ٢٠١٦، حيث جرت انارة المرحلة الأولى منه، من نهر الموت حتى جورة البلوط في شباط ٢٠١٦.
 
واستكمل ملاحقته للمشروع مع مجلس الانماء والاعمار والحكومة ، حتى اقرار الاعتماد في مجلس الوزراء في جلسة ٢٦ نيسان ، ٢٠١٨، وصولا الى موافقة وزارة المال على صرف الاعتماد قبل اسابيع.
 
وستؤمن الكهرباء للمتن السريع من خط تغذية سجن رومية، بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان، ما يعني ان الانارة ستتأمن ٢٤ على ٢٤ من دون انقطاع.
 
واتت متابعة الانارة، بموازاة العمل على مشروع وصلة المتن السريع -رومية -عين سعادة التي نفذت في مرحلتيها الاولى والثانية، بانتظار تنفيذ المرحلة الثالثة، بالاضافة الى وصلة المتن السريع-العطشانة.
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