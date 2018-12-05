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تجتهد مصادر في 8 آذار لـ«البناء» وتتحدّث عن إعادة نظر بتكليف الرئيس سعد الحريري كمخرج لحلّ الأزمة، حيث يعتذر الحريري ثم يعاد تكليفه لكن وفق أسس جديدة ستراعي وجود ثلاث تكتلات كبيرة عند 8 أذار وحلفائه تتمثل بتكتل لبنان القوي وتكتل حلفاء سورية وتكتل حزب الله وتضمّ كلها 74 نائباً، أشارت مصادر معنية بالتأليف لـ«البناء» الى ان اعتذار الحريري غير وارد، والموضوع غير مطروح عند حزب الله او رئيس الجمهورية، وانّ المطروح في الوقت الراهن، يتمثل بأن يكون تمثيل اللقاء التشاوري بشخصية يتفقون عليها من خارج النواب الستة من حصة الرئيس عون. وأشارت المصادر الى أنّ طرح الـ32 وزيراً لم يحظ حتى الساعة بموافقة الرئيس المكلف، مع تشديد المصادر على ان التحرك الإسرائيلي على الحدود اللبنانية يجب ان يشكل دفعاً عند الأفرقاء السياسيين للإسراع في تأليف الحكومة.