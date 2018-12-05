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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 كانون الأول 2018

5
DECEMBER
2018
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الأخبار: الشارع «يُسقط» ماكرون؟ شتاء فرنسا

جنبلاط يتبرّأ من غزوة الجاهلية

الدولة تخضع للمصارف: اتفاق على رفع فائدة سندات الخزينة

 

 

 

البناء: نتنياهو يهرب من حرب في غزة نحو مسرحية أنفاق الشمال... والمقاومة تتابع عن كثب
العريضي عند حزب الله «يزبط الأنتينات»... والخليل: ما جرى كاد يتسبّب بكارثة كبيرة
عون: ما قيل وما تبعه أساء للوطن... والسفير السوري في الجاهلية: سورية تنتصر والحلفاء يكبرون

 

 

 

المستقبل: «المستقبل» ترد على «مسلسل نبش القبور وحقن الصدور».. والحريري يستقبل عثمان وحمود منوهاً بجهود قوى الأمن
عون لتثبيت «الدولة القادرة».. والتصدي لمن يُهدّد الاستقرار

 

 

 

 

النهار: ضجيج الحرب... على مسافة "نفق"

 

 

 


اللواء: إنعاش جهود التأليف يسابق محاولات إقليمية لزرع الفوضى
عون يلتقي موفد الحريري: المؤسّسات قادرة على معالجة التجاوزات..

 

 


الديار:بعد الغارة الاسرائيلية على الكسوة في سوريا اتجاه لضرب اهداف في لبنان

العدو الاسرائيلي يبدأ بعمليات استفزاز ويحضر لاحتمال اندلاع حرب بينه وبين حزب الله

 

 


الجمهورية: بعد صواريخ المطار.. نفق كفركلا

 

 

 

the daily star:  Army on alert as Israel digs for alleged tunnels

 

 

 

l'orient le jour: Israël lance son « Bouclier du Nord », mais sans bruit de bottes...

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