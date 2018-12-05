أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 كانون الأول 2018

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اللواء: أسرار

غمز

لا يُخفي حزب وسطي اعتقاده أن وراء أحداث الجاهلية ما وراءها من دون أيضاح الآتي!

همس

تهتم سفارات غربية بجمع معلومات حول حقيقة ما حدث أمنياً، وانعكاساته المرتقبة على الوضعين السياسي والإقتصادي.

لغز

يؤكِّد خبراء أن الإتجاه يتزايد لوقف أو شحل بعض الفئات من قدامى المتقاعدين..



المستقبل: يقال

إن دبلوماسيّين غربيين يشيرون إلى أن تشكيل لبنان لقوى بحرية تتولى مراقبة الحدود البحرية الجنوبية يحتاج إلى دعم دولي لا سيّما على المستوى المالي والتقني



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أممية أن يسقط مشروع القرار الذي تقدّمت به واشنطن وباريس وتؤيده لندن لإدانة التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة بفضل الفيتو الروسي لأنّ إيران وتدعمها روسيا تعتبران أنّ هذه التجارب ذات طابع دفاعي ولا تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ولا مشروع عدوان على أحد ولا تخترق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تجارب الصواريخ الصالحة لحمل رؤوس نووية على إيران.



النهار: أسرار الآلهة

لا ثقة في بيروت ...



يسأل نائب في مجالسه عن الثقة بإمكان تنفيذ محرقة للنفايات في بيروت وفق المواصفات العالميّة بعد فضيحة مجرور الرملة البيضاء وعدم العثور على مرتكب أو مسؤول....

شكوك في زحلة

على رغم إقرار مجلس النوّاب إعطاء كهرباء زحلة عقد إنتاج إلّا أن الإجراءات التنفيذيّة لم تبدأ بعد ما يترك الأمور غير واضحة المعالم....



تعويم وهاب

يقول مرجع نيابي إن الخطأ الذي ارتكب في الجاهليّة من الدولة أعاد تعويم وئام وهّاب بعدما كان سلك طريق الظلّ منذ مدّة....

الجمهورية: أسرار



تفاهُم

سجّل تفاهُم بين كل القوى الرسمية والسياسية باستثناء أحد الأحزاب المسيحية، على إسم شخصية نقابية في إستحقاق قريب.

رفض

رفض أحد الوزراء إستقبال مرجعية روحية كبيرة للبحث في ملف حمله على عاتقه وهو ملف خاص يتعلق بمشكلة حياتية.

كشف

كشف تقرير إحصائي أن سفيراً عربياً شاباً نال المرتبة الأولى بين السفراء العرب والأجانب في عدد النشاطات والفاعليات التي نظمها خلال العامين الماضيين.