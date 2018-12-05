living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 كانون الأول 2018

5
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

غمز
لا يُخفي حزب وسطي اعتقاده أن وراء أحداث الجاهلية ما وراءها من دون أيضاح الآتي!

همس
تهتم سفارات غربية بجمع معلومات حول حقيقة ما حدث أمنياً، وانعكاساته المرتقبة على الوضعين السياسي والإقتصادي.

لغز
يؤكِّد خبراء أن الإتجاه يتزايد لوقف أو شحل بعض الفئات من قدامى المتقاعدين..

 

 


المستقبل: يقال

إن دبلوماسيّين غربيين يشيرون إلى أن تشكيل لبنان لقوى بحرية تتولى مراقبة الحدود البحرية الجنوبية يحتاج إلى دعم دولي لا سيّما على المستوى المالي والتقني

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أممية أن يسقط مشروع القرار الذي تقدّمت به واشنطن وباريس وتؤيده لندن لإدانة التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة بفضل الفيتو الروسي لأنّ إيران وتدعمها روسيا تعتبران أنّ هذه التجارب ذات طابع دفاعي ولا تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ولا مشروع عدوان على أحد ولا تخترق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تجارب الصواريخ الصالحة لحمل رؤوس نووية على إيران.

 

 

 


النهار: أسرار الآلهة

لا ثقة في بيروت ...


يسأل نائب في مجالسه عن الثقة بإمكان تنفيذ محرقة للنفايات في بيروت وفق المواصفات العالميّة بعد فضيحة مجرور الرملة البيضاء وعدم العثور على مرتكب أو مسؤول....

 

شكوك في زحلة

على رغم إقرار مجلس النوّاب إعطاء كهرباء زحلة عقد إنتاج إلّا أن الإجراءات التنفيذيّة لم تبدأ بعد ما يترك الأمور غير واضحة المعالم....


تعويم وهاب

يقول مرجع نيابي إن الخطأ الذي ارتكب في الجاهليّة من الدولة أعاد تعويم وئام وهّاب بعدما كان سلك طريق الظلّ منذ مدّة....

 

 

 

الجمهورية: أسرار


تفاهُم

سجّل تفاهُم بين كل القوى الرسمية والسياسية باستثناء أحد الأحزاب المسيحية، على إسم شخصية نقابية في إستحقاق قريب.

رفض

رفض أحد الوزراء إستقبال مرجعية روحية كبيرة للبحث في ملف حمله على عاتقه وهو ملف خاص يتعلق بمشكلة حياتية.

كشف

كشف تقرير إحصائي أن سفيراً عربياً شاباً نال المرتبة الأولى بين السفراء العرب والأجانب في عدد النشاطات والفاعليات التي نظمها خلال العامين الماضيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout