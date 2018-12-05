وهاب: دم الشهيد بو دياب أسقط المشروع الذي كان يُحاك ضدّنا وضدّ المقاومة

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أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب لـ«البناء» أنّ «دم الشهيد محمد بو دياب وحّد 8 آذار وكلّ قوى المقاومة وأسقط المشروع الذي كان يُحاك ضدّنا وضدّ المقاومة». وجزم بأن لا فتنة في الجبل. وقال: «لن نسمح بها حتى لو على دمي وليس فقط على دم محمد أبو دياب». مشيراً الى أنّ فريقه القانوني قدّم كلّ المستندات والأدلة حول جريمة الجاهلية.

وربط وهاب بين «غزوة الجاهلية» وبين التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وقال: «فريق 14 آذار أدوات للمشروع الأميركي الإسرائيلي في لبنان ويحاولون استخدام أجهزة الدولة الأمنية والقضائية لتحقيق مآربهم، ولذلك المعركة واحدة بين عملاء الداخل والخارج».

وعما إذا كان حزب الله سيقف معه في معركته مع مثلث الحريري – عثمان – حمود؟ أجاب: «مَن يسمع اليوم الحاج حسين الخليل يعرف موقف حزب الله جيداً. وهذا السؤال لم يعد منطقياً… وعما يريد قوله للحريري أجاب: «لن أقول له شيئاً لأنني أقول لأحد قادر على الاستيعاب ولديه عقل وبس يصير يستوعب ببقى بقله كتير».