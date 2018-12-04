سيناتور بارز سيطرح مشروع قرار في الكونغرس يؤكد تورط بن سلمان بقتل خاشقجي

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تعهد عضو مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، بطرح مشروع قرار يؤكد تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال غراهام، السيناتور الجمهوري البارز من ولاية كارولينا الجنوبية، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء عقب الاستماع إلى تقرير مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، حول المعلومات المتوفرة لدى "CIA" عن مقتل خاشقجي: "ذهبت إلى هذا الاجتماع وأنا على يقين كبير بأن العملية منفذة بعلم ولي العهد، وغادرت الاجتماع معتقدا بثقة عالية أن تقديري صحيح".

واعتبر أن "محمد بن سلمان يمثل قوة مدمرة، وهو متورط بقتل خاشقجي " وأضاف: "لا يمكن أن أراه شريكا موثوقا به بالنسبة إلى الولايات المتحدة".

لكن غراهام لفت مع ذلك إلى أن "السعودية ومحمد بن سلمان كيانان مختلفان".

وأشار غراهام إلى أنه سيحاول العمل مع زملائه من كلا الطرفين في الكونغرس لإصدار بيان يؤكد تورط بن سلمان في قتل خاشقجي، ويشير إلى أنه قام، منذ توليه ولاية العهد، "بنشر الفوضى في المنطقة، وتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد السياسي الجمهوري: "لا يمكنني دعم مبيعات الأسلحة للسعودية طالما يدير هذا الشخص الشؤون في المملكة، لا سيما أن الحرب في اليمن تخرج عن السيطرة".

وتابع موضحا: "ما أريده هو إصدار بيان حول تورط محمد بن سلمان والذي تثبته كمية أكثر من كافية للأدلة، وبعد ذلك فرض العقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي على المسؤولين".

وذكرت مصادر عدة لوسائل إعلام غربية في وقت سابق أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول التركية.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، تعليقا على هذه التقارير، إن عناصر وكالة الاستخبارات "لم يخلصوا إلى أي شيء بعد ومن السابق لأوانه توجيه اتهام لمحمد بن سلمان"، فيما ذكر أنه لا يعرف ما إذا كان ولي العهد السعودي يكذب عليه عندما نفى مسؤوليته عن مقتل خاشقجي.