آثار تعنيف على وجه رولا حمادة .. ونادين الراسي تخرج عن صمتها!

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ناهضت الممثلة رولا حمادة العنف ضد النساء في صورة معدّلة لها أظهرت إحمراراً تحت عينها، وأرفقتها بتغريدةٍ عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر فكتبت "بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء بوجهيه الجسدي والمعنوي".

بدورها، أعادت الممثلة نادين الراسي نشر الصورة وكتبت "عصر كَثُرَت فيه الذُّكور المجَرَّدون من الرُّجولة جُبَناء ضُعَفاء".

وتابعت نادين الراسي " يَدَّعون المَعرِفة وهُم أقلّ من أن يكونوا أغبياء، أسلوبَهُم الوحيد لإخفاء ضعفِهِم ولإحساس بوجودهم هُوَ التشبُّث بآرائهم الخاطئة للفت الإنتباه والأسوأ تعنيف نسائهُم، جاهِلين مِعنى الرّجولة".

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