ما قصة هبوط طوافة عسكرية في ملعب الجامعة الاميركية...

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أثار مقطع فيديو لهبوط طوّافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني في ملعب الجامعة الأميركية في بيروت، ضجّة بعدما قيل إنّها كانت تنقل شخصيّة سياسيّة مهمّة الى المركز الطبي، ليتبيّن أن من كانت تنقله الطوّافة هو جريح للجيش اللبناني أصيب في أحداث البقاع. ونشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم للناشئين في الجامعة الأميركية صورة للطوّافة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "كل التحية الى الجامعة الأميركية في بيروت التي استقبلت طائرة عسكرية كانت تنقل ضابطًا مصابًا في بعلبك الى مستشفى الجامعة. ومن هنا نسأل الله أن يشفى هذا الضابط وغيره من الضباط الساهرين على حماية هذا الوطن الحبيب:



فيديو طريف لحمار على اوتستراد انطلياس التقطو المواطن انطوني معلم:



متظاهر فرنسي قيل انه من اصل عربي حاول مغازلة شرطية شرطية فرفضت.. ليتظاهر بالاغماء عليه... منتابع:



تحوّلت مقبرة الغرباء في مدينة طرابلس إلى ما يشبهُ مكب للنفايات والرّدم، حيث باتَ وضع المقبرة مزريا. ففي المقبرة كميات كبيرة من النفايات المرمية عشوائياً بين المدافن، أكياس نفايات، حجارة ردم، ثياب مهملة، قناني بلاستيك وغيرها... وقد انتشرت هذه الصورة على ماوقع التواصل الاجتماعي



وجّه مكتب النائب العام في منطقة سوون اليابانية اتهامات لـ11 شخصاً سرقوا أسرار تقنية خاصة بشركة سامسونج، تتعلق بجهازها القابل للطي، وباعوها لشركتين صينيتين.



ولفتت المعلومات الى أن أحد موردي سامسونج قام بتسريب المخططات الأصلية للتقنية وبيعها لشركات صينية منافسة في مقابل 14 مليون دولار، من دون تسمية الشركات أو ذكر الأشخاص المتورطين في السرقة.