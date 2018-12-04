رئيس الجمهورية عرض مع السفيرة الاميركية التطورات في الجنوب

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الرئيس عون بحث مع زواره مسار تشكيل الحكومة والوزير خوري يؤكد ان الاتصالات قائمة لتذليل العقبات امام ولادتها

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية السيدة اليزابيت ريتشارد، الاوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية- الاميركية. واشارت السفيرة ريشارد الى ان البحث تناول ايضا التطورات في منطقة الجنوب. واكدت دعم بلادها للبنان واهمية تشكيل حكومة جديدة.

الوزير غطاس خوري

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاقتراحات التي يتم التداول بها. واشار الوزير خوري الى ان الاتصالات قائمة لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة، لافتا الى ان البحث تطرق ايضا الى مواضيع تخص وزارة الثقافة.

النائب مصطفى حسين

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب مصطفى حسين الذي اوضح بعد اللقاء ان البحث تناول التطورات الراهنة والمستجدات السياسية لاسيما الوضع الحكومي وما حدث في منطقة الجبل من احداث مؤسفة، و" اعربت عن الامل في ان يتمكن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من تشكيل حكومة وطنية يتمثل فيها جميع اللبنانيين لاسيما منهم ما يسمى بــ"الاقليات" المسيحية والاسلامية وخصوصا الطائفة العلوية".

النائب السابق فادي الاعور

والاوضاع في الجبل كانت محور بحث بين الرئيس عون والنائب السابق فادي الاعور الذي اشار الى ان ما حدث في بلدة الجاهلية كان محور التداول " وقد نقلت الى فخامته تحيات اهل الجبل، واكدت ان اجهزة الدولة تمثل كل الشعب على مختلف المستويات وهي التي تحمي الآراء السياسية من دون تمييز او تفرقة". وقال ان البحث تطرق الى الوضع الحكومي "وفهمت من فخامة الرئيس ان الملف الحكومي على طريق الحل".

المطرانان جورج بقعوني وكيرلس بسترس

واستقبل الرئيس عون المتروبوليت الجديد لبيروت وجبل لبنان للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني والمتروبوليت السابق المطران كيرلس سليم بسترس، يرافقهما النائب القضائي الاب اندره فرح. وقد وجه الوفد دعوة لرئيس الجمهورية لحضور حفل تنصيب وتولية المطران بقعوني على ابرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك يوم الجمعة 7 كانون الاول الجاري الساعة الخامسة بعد ظهر في كاتدرائية النبي ايليا في ساحة النجمة. وقد هنأ الرئيس عون المطران بقعوني متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الروحية الجديدة.

نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت

واستقبل الرئيس عون، وفدا من نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة النقيب احمد محمد الخير الذي اطلع رئيس الجمهورية على ما يعانيه قطاع النقل في لبنان عموما، وقطاع الترانزيت للنقل الخارجي خصوصا. وقدم له مذكرة بابرز المطالب لاسيما اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول العربية المجاورة للبنان والحد من المنافسة الاجنبية، واعادة النظر في الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت في سوريا والاردن والسعودية. كذلك طالب الوفد بدعم شاحنات لبنان العاملة على النقل الخارجي التي يقودها سائقون لبنانيون من اجل تأمين الاستمرار في العمل، وتنظيم دخول الشاحنات الفارغة غير اللبنانية الى لبنان لانها تنافس الشاحنات اللبنانية بوجه غير شرعي.

وابدى الرئيس عون تفهما للمطالب التي رفعتها النقابة واعطى توجيهاته الى الجهات المختصة بمعالجتها، معتبرا ان بعض هذه المطالب يمكن ايجاد حلول سريعة لها والبعض الاخر يدرس بعد تشكيل الحكومة.