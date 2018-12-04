في الاوزاعي… قتله وأحرق غرفته لإخفاء الجريمة!

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة عن انه “بتاريخ 3/12/2018، عثر على المغدور عبد الله إبراهيم الفرار (مواليد عام 1958، سوري) جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات بواسطة سكين في رقبته ورأسه، وقد جرى احراق الغرفة التي يقيم فيها في محلة الاوزاعي لإخفاء معالم الجريمة.



وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، وفي خلال اقل من 24 ساعة، تمكنت مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من إماطة اللثام عن هذه الجريمة وكشف هوية الجاني ومكان تواجده، وتوقيفه في محلة صحراء الشويفات، ويدعى:



ب. ا. (مواليد عام 2001، سوري)

كما تم توقيف المدعو (ا. ش.، مواليد عام 2003، سوري) الذي كان برفقة القاتل، للاشتباه به بتورطه بالجريمة.

وقد تم ضبط: الدراجة الآلية والهاتف الخلوي والهوية العائدين للضحية.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.