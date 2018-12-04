الوزير باسيل يسلم الرئيس العراقي دعوة لحضور القمة الاقتصادية التنموية في بيروت

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‏زار الوزير جبران باسيل الرئيس العراقي برهام صالح موفدا من الرئيس اللبناني ميشال عون وسلمه الدعوة لحضور القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تعقد في بيروت في شهر كانون الثاني المقبل ونقل إليه وللشعب العراقي الصديق تحيات فخامة الرئيس.

‏لقد انتصر العراق ولبنان على الإرهاب ونتمنى أن تنتصر عليه سوريا والتحدي المطروح علينا هو ان ننتصر على مشاكلنا الداخلية ونبني في لبنان والعراق اقتصادا يوفر فرص العمل والرخاء الشعبين.

‏بلغنا الرئيس صالح بأن لبنان وبعد تشكيل حكومة سيتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول العراقيين إلى لبنان.

الاتفاق تم على ضرورة إعادة ربط لبنان والعراق بخطوط سكك حديد وبخطوط نقل الغاز والنفط وكهرباء وإقامة مشاريع مشتركة على أن يكون لبنان مدخلا للعراق في تجارة الترانزيت ومدخلاً العراق الى دول الغرب.